Troféu Piloto Motorshow cumpriu Qualify 1: Ricardo Teodósio foi o mais rápido

Ricardo Teodósio foi o mais rápido na primeira sessão de qualificação do Troféu Piloto Motorshow, disputada na tarde deste sábado, após duas sessões livres ao longo do dia. Averbou o tempo de 1m51,8s, num traçado ligeiramente molhado pela chuva miudinha que caía, o que tornou a pista no exterior da Exponor ainda mais espetacular, se bem que obrigando os pilotos a riscos maiores. Sergi Pérez fez o segundo melhor «crono», a 0,5s do piloto algarvio, e José Oliveira, o terceiro, já a uns algo distantes 2,2s. Grande espetáculo, a criar enorme expetativa para o Qualify 2 e as Finais 1, 2 e 3, a disputar este domingo.

Trabalho extra para o Clube Automóvel de Santo Tirso, que tão bem conduziu os trabalhos de direção de prova. E um realce enorme para a imensa enchente de público no Motorshow autoClássico, tanto no paddock como acima de tudo nas bancadas completamente lotadas, apesar da chuva e do tempo fresco. A organização da XRacing não pode sentir-se mais recompensada por este «abraço» da multidão de aficionados que esteve na Exponor.

De resto, foi uma jornada muito preenchida, que criou múltiplos momentos para a «afición» queesteveno Motorshow autoClássico. Houve ainda sessões livres do Troféu Piloto Motorshow, o Troféu Porsche Clube de Portugal, Drift Show, sessão de autógrafos, Tiago Monteiro em pista e Desfile Mustang Clube de Portugal 60 anos.

Tudo entremuitos outros pontos de interesse e atividades para todos os gostos, que vão continuar, antes que o Motorshow autoClássico 2024 encerre, este domingo, às 20h00. O destaque natural continua a ser para o Troféu Piloto Motorshow, o «prato forte» desta organização da XRacing para a Eventos Motor, que tem neste domingo o dia de todas as decisões.O programa detalhado segue em anexo.