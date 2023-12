Tripla de troféu Peugeot: Rally Cup Ibérica, Rally Cup Portugal e Desafio Peugeot Espanha | AutoSport

A Peugeot Rally Cup Ibérica foi revista e aumentada para 2024: mantém-se a competição já conhecida dos últimos seis anos, que mantém o mesmo nome, mas complementando-se com a estreia de mais dois troféus: a Rally Cup Portugal e o Desafio Peugeot Espanha. Pormenores, já a seguir…

A Peugeot Rally Cup Ibérica continua, mas também se subdivide com a estreia de dois troféus nacionais a Peugeot Rally Cup Portugal e o Desafio Peugeot em Espanha. A Peugeot Rally Cup Ibérica mantém-se como a base para que jovens talentos de múltiplas nacionalidades possam progredir nas suas carreiras no mundo dos ralis, elevando-os a outros patamares da modalidade. Será, também esse, o objetivo dos dois novos troféus nacionais, numa aposta de proximidade a cada mercado feita pela Peugeot Portugal e pela Peugeot Espanha.

O carro continua, obviamente, o Peugeot 208 Rally4, a gestão desportiva e logística no terreno mantém-se a cargo da Sports & You e serão cinco as provas da Peugeot Rally Cup Portugal 2024 e também cinco as do Desafio Peugeot Espanha 2024.

Duas de cada série darão a estrutura da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024. Todas terão o seu próprio pacote de prémios por prova, de troféus e de prémios de final de época, num montante global que se vê substancialmente reforçado.

Noutro artigo, a explicação do que são a Peugeot Rally Cup Portugal e o Desafio Peugeot Espanha.

