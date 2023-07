Três concorrentes do Rali de Roma Capitale no Rali da Madeira | AutoSport

Este fim de semana disputou-se o Rally di Roma Capitale, sexta prova do ERC, e no asfalto italiano estiveram três das equipas que, no final desta semana, estarão a participar no Rali Vinho da Madeira. A prova foi ganha por Andrea Crugnola com um Citroën C3 Rally2 e na segunda posição ficou Giandomenico Basso, na ocasião ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2.

O piloto italiano esteve sempre em luta pela definição dos lugares do pódio e, durante a primeira etapa, num animado duelo com Yoann Bonato. A partir do momento em que o francês furou, Basso ficou numa posição confortável no segundo posto mas não foi por isso que baixou o ritmo, terminando a pouco mais de 20 segundos do vencedor.

Também italiano, Simone Campedelli não arrancou bem mas rapidamente recuperou posições e parecia ter lugar garantido no lote dos cinco primeiros classificados. No entanto, o piloto do Skoda Fabia Raly2 Evo seria mais um dos que furaram e caiu muitos lugares, concluindo o evento no 12º posto.

O madeirense Miguel Caires também esteve presente, utilizando um Skoda Fabia Rally2 Evo. Naquela que foi a sua estreia numa prova deste campeonato, rodou entre os 30º e 40º mais rápidos em classificativa até furar, rodar muito tempo sobre um jante, e ser forçado a desistir. Regressou na segunda etapa em super-rali, voltou ao nível do que tinha rodado nos quilómetros iniciais e cortou a meta na 68ª posição.

Como se calcula, os dois italiano e o madeirense vão chegar com um bom ritmo, devido a competirem em semanas consecutivas, mas vamos ver onde isso os leva aos três…