Tragédia ensombra Rali da Madeira: jovem atropelada perdeu a vida | AutoSport

Não era este o final de festa que a prova merecia. A festa do Rali da Madeira ficou ensombrada com um acidente já no último troço. O carro #57 (Miguel Gouveia/Tiago Fernandes, BMW 320i E36) rodava no troço quando uma criança de 12 anos atravessou a estrada e foi atropelada. Tudo se terá devido a dois carros em prova que passaram muito juntos, a especial é muito longa e acontecer dois carros chegarem muitos juntos ao final da classificativa, onde se deu o acidente. A jovem terá pensado que, após a passagem do primeiro carro, poderia atravessar a estrada, mas infelizmente foi colhida com muita violência.

Os meios de socorro entraram muito rapidamente em ação, as viaturas de socorro chegaram mesmo muito rapidamente, e a jovem foi transportada para o Hospital, depois de prontamente assistida no local, mas infelizmente o pior cenário viria mesmo a confirmar-se, com o falecimento da jovem: Eis o comunicado da organização do Rali Vinho Madeira: “A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e Direção de Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Neste doloroso momento endereçamos os nossos sentimentos à família e amigos.