Tragédia assolou Rally del Lazio Cassino: espetador morre atingido por detritos

Uma tragédia abalou o Rally del Lazio Cassino, a sexta prova do Regional Italiano de Ralis (Nationale Zone 8), com a morte de um espetador, que perdeu a vida após ser atingido por detritos resultantes de um acidente na PEC3 da prova.

Segundo o Cassino Notizie, o incidente ocorreu quando um carro saiu de estrada e colidiu com um muro, sendo que os detritos do impacto, incluindo telhas de um alpendre, atingiram o infortunado espetador, que pelos vistos se encontrava numa zona interdita ao público, embora dentro duma propriedade privada.

A prova foi imediatamente suspensa, a direção da prova e a organização mantiveram contacto com a unidade hospitalar e as forças de segurança, e posteriormente, em conferência de imprensa, o filho da vítima isentou a organização e os pilotos de qualquer responsabilidade, classificando o sucedido como uma fatalidade e com o acordo da família, pediram a continuidade da competição.

Como se sabe, a segurança em eventos de desporto motorizado é uma preocupação constante para organizadores e federações. As “zonas vermelhas” ou áreas interditas ao público são estabelecidas com base em análises de risco detalhadas, visando proteger ao máximo os espetadores de potenciais acidentes. A observância rigorosa destas regras é fundamental para garantir o máximo possível a integridade de todos os envolvidos, desde pilotos e equipas até aos entusiastas que se deslocam para assistir às provas. Este tipo de incidentes serve como um doloroso lembrete da importância de seguir sempre as indicações de segurança e respeitar as áreas designadas para o público e quando as provas, leia-se, os organizadores não têm meios para acautelar todas as potenciais situações, devem ser as próprias pessoas a colocar a questão: “Estou seguro neste local?” Se não souberem a resposta, porque muita gente que vai assistir aos ralis, pode não o saber, por exemplo, se for a primeira ou as primeiras vezes que o faz, perguntem a quem possa saber, pois não há nada mais importante que voltar para casa da mesma forma que de lá saiu…