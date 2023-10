Toyota Iberian Cup no Rali Vidreiro: Vitória de Berdomás, abandono de Francoli reequilibra campeonato | AutoSport

Daniel Berdomás/Brais Mirón venceram a Toyota Gazoo Iberian Cup no Rali Vidreiro, batendo Javier Villa/Enrique Velasco por 18.6s, com Ricardo Costa/Rui Vilaça na terceira posição entre os concorrentes da competição que se disputa com os Toyota GR Yaris RZ.

Pedro Lago Vieira/Ricardo Faria foram quintos, enquanto Miguel Campos/Carla Salvat ficaram pelo caminho depois de um acidente.

Berdomás foi o primeiro líder, na frente de Sergi Francoli/Javier Moreno, que lideram a competição, sendo que esta dupla foi para a frente da prova na PE3, com 18.0s de avanço para Berdomás, que até à paragem na assistência reduziu para 8.2s a margem, com Francoli a desistir logo a seguir ficando Berdomás com 33.3s de avanço para Villa, triunfando na prova.

Ficam agora a faltar duas provas espanholas, Rallye La Nucía-Mediterráneo no início de novembro e Rally Ciudad de Pozoblanco duas semanas depois com a competição agora bem mais equilibrada com o abandono dos líderes.