Toyota GR Corolla Rally Concept revelado

A Toyota Gazoo Racing apresentou o GR Corolla Rally Concept, modelo que pode regressar aos ralis após uma ausência de 26 anos. Foi revelado no Salão Automóvel de Tóquio. Baseado no GR Yaris Rally2, este novo concept deverá destinar-se principalmente a competições nacionais e não a campeonatos internacionais, como o WRC.

A Toyota Gazoo Racing revelou o seu GR Corolla Rally Concept no Salão Automóvel de Tóquio, no domingo passado e o novo automóvel é o primeiro Corolla oficial desde que a Toyota abandonou o Campeonato do Mundo de Ralis com o título de construtor de 1999.

A Toyota nada diz relativamente ao modelo que foi conduzido pelo presidente da TGR, Akio Toyoda, no Japão, no domingo passado, usa a base do GR Yaris Rally2 numa carroçaria Corolla.

O Corolla nasceu para os ralis em 1973, obteve duas vitórias na sua primeira iteração. Esta versão do Corolla era oficialmente conhecida como Toyota Corolla Levin (TE27). Substituiu o primeiro carro de ralis (europeu) da Toyota, o Celica 1600 GT, que era demasiado pesado e cujo motor tinha pouca potência. O Corolla era mais pequeno e, embora utilizasse o mesmo motor que o Celica, a potência tinha sido aumentada 33%, passando para 135 cv.

O carro, pequeno e leve, era um bom compromisso sob a ameaça de escassez de combustível devido à crise petrolífera de 1974. Não estava à altura dos adversários mais potentes e os carros de rali construídos para o efeito, como o Stratos, que roubaram a maior parte das atenções da época. No entanto, o Corolla foi um primeiro passo importante para a Toyota.

Um facto curioso sobre o carro é que a sua primeira vitória foi em 1973, no Press-on-Regardless, por Walter Boyce, mas a primeira vitória de um Corolla oficial, preparado pela TTE, ocorreu apenas dois anos mais tarde, no Rali dos 1000 Lagos, em 1975, por Hannu Mikkola.

O segundo Corolla, estreou-se no Rali da Finlândia de 1997, obteve quatro vitórias com Carlos Sainz no Monte Carlo 1998, Didier Auriol, Catalunha 1998, Carlos Sainz na Nova Zelândia 1998 e Didier Auriol na China 1999.

Surgiu na sequência do bem-sucedido Celica, o Corolla era um automóvel com uma filosofia e carácter bastante diferentes. Enquanto o Celica se baseava num carro desportivo de maiores dimensões, o Corolla foi criado de acordo com os novos regulamentos do World Rally Car e tomou a sua forma a partir de um carro FWD produzido em massa. Mais curto, com pequenas saliências e rodas nas curvas, o Corolla tinha uma distância entre eixos quase tão longa como o Celica, apesar de ser muito mais curto.

O carro utilizou o mesmo motor de base que o Celica anterior, mas, de acordo com a TTE, cerca de 80 por cento do motor era novo. Na Nova Zelândia, em 1998, foi introduzido um motor completamente novo, retirado do Lexus, e a Toyota obteve imediatamente um resultado de 1-2. Já em 1998 havia rumores de que a Toyota estava a planear entrar na Fórmula 1 e que sairia dos ralis. E aconteceu, no Rali de Sanremo 1999, Ove Andersson revelou que “o foco das atividades de desporto automóvel da Toyota vai mudar”.

Como se sabe, a Toyota só regressou ao WRC em 2017, agora com o Yaris. Mas tendo em conta os regulamentos de 2027 e a possibilidade de ‘escalar’ a carroçaria dos Rally1, isso abre o WRC a mais tipos de veículos. Quem sabe o Corolla regressa ao WRC.