Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: Triunfo de Miguel Campos | AutoSport

Foi dado o tiro de partida da nova Toyota Gazoo Iberian Cup, uma competição que arrancou com poucos inscritos, mas estão muitos mais na calha. Nos troços, boas lutas, e no final o triunfo foi para Miguel Campos, e para a Inside Motor, piloto e equipa que ficam na história da competição como os seus primeiros vencedores.

Dias antes do seu arranque, a Toyota Gazoo Iberian Cup recebeu uma excelente notícia, pois o Conselho Mundial da FIA concedeu à competição o estatuto de FIA International Series, o que para a Toyota Caetano Portugal é muito importante e também logicamente para a Toyota Espanha e Toyota Europa, já que se algum outro país a nível europeu quiser fazer disputar a competição, replicar o que está a ser feito a nível ibérico, podem-no fazer, aproveitando tudo o que já foi feito.

O troféu está para já previsto a três anos e quem investiu ou venha a investir nele sabe agora que o carro, seja como for, pode ter vida para lá disso, e isso faz toda a diferença no investimento.

Segundo nos revelou João Ramos, homem forte do Troféu em Portugal, a FPAK, e nomeadamente o seu Presidente, Ni Amorim, teve muito do mérito desta decisão da FIA: “só foi possível com o seu empenho e dedicação na relação que tem com a FIA”, disse João Ramos ao AutoSport.

Em termos desportivos, foi interessante a luta na prova de estreia da Toyota Iberian Cup, com Miguel Campos/Nuno Rodrigues da Silva (Toyota GR Yaris), a vencer a prova com 50.9s de avanço face a Ricardo Costa/Daniel Vilaça (Toyota GR Yaris). A dupla espanhola Fran Cima/Juan Luis Garcia (Toyota GR Yaris) terminou no terceiro lugar a 4m04s, enquanto Vítor Calisto/Márcio Calisto (Toyota GR Yaris) terminaram no quarto posto.

Pelo caminho ficaram Dani Berdomas/Brais Miron (Toyota GR Yaris), primeiros líderes da prova, na sequência de um saída de estrada, com Kevin Saraiva/Inês Veiga (Toyota GR Yaris) a abandonar com problemas de radiador no penúltimo troço, quando eram quartos classificados.

Quem não chegou a participar na prova foi a dupla inscrita pela Team Caetano Auto, Diogo Gago/Nélson Ramos (Toyota GR Yaris).

Dani Berdomás foi o primeiro líder, depois de bater Miguel Campos por 0.7s. Fran Cima ficou nesse troço a 20.8s, com Ricardo Costa a 23.3s.

Na especial seguinte, Berdomás saiu de estrada e desistiu, com Miguel Campos a vencer com 17.2s de avanço para Ricardo Costa, e a passar para a frente da classificação geral com 39.8s de avanço para Ricardo Costa. Este último, venceu a PE4, ganhou 37.5s a Campos, que viu a sua margem reduzida para 2.3s, mas no último troço, Campos ‘deu’ mais 29.6s a Ricardo Costa e confirmou o triunfo.

Classificação

1 Miguel Campos/Nuno R. Silva Toyota GR Yaris 1:34:57.2

2 Ricardo Costa/Rui Vilaça Toyota GR Yaris +50.9

3 Fran Cima/Juan Luis Garcia Toyota GR Yaris +4:04.0

4 Victor Calisto/Márcio Calisto Toyota GR Yaris +24:31.3

NT Dani Berdomas/Brais Miron Toyota GR Yaris Acidente

NT Kevin Reiman/Inês Veiga Toyota GR Yaris Radiador

Miguel Campos (vencedor)

“Estamos muito contentes, tanto eu quanto a Inside Motor, a nossa equipa trabalhou bem, nós de manhã logo na primeira especial tivemos uma saída de estrada onde perdemos 10 segundos, e mesmo assim só perdemos 0.7s para o tempo do Berdómas, logo aí vimos que tínhamos margem para lutar pela vitória, atacamos, conseguimos gerir durante todo o dia e acabámos com uma vantagem muito significativa.

E isso dá-nos tranquilidade. O Toyota mostrou-se um carro para já muito fiável, o nosso carro não teve qualquer problema, portanto está aqui um bom troféu, uma boa iniciativa, penso que se houver um bom retorno e uma boa imagem, à volta deste troféu, tem tudo para vingar, é um bom troféu, mesmo para quem se quer iniciar, pois é um 4X4, e nos ralis começar num 4X4 é sempre um bom ponto de partida.

Eu já conduzi carros com outro nível de potência, este carro tem uma carroçaria que é muito equilibrada, eu gostei muito o carro é muito fácil de conduzir. É claro que em termos de mecânica, é um carro praticamente de série mas é um carro que dentro do conceito deste troféu, dá gozo…”

Ricardo Costa (2º classificado)

“Estou contente! Esta era uma competição que encaixava no nosso orçamento, os custos são controlados, os carros iguais, podemos lutar pelos primeiros lugares, e em igualdade de condições, é isso que gosto, Até agora estávamos a fazer o campeonato galego, e esta foi uma oportunidade de voltar a fazer ralis em Portugal.

Os prémios são também um aliciante importante.

O carro tem potencial, mas tem também algumas limitações, a caixa, se houver possibilidade de evoluir, o carro fica ainda mais engraçado.

De resto, correu bem, fomos segundos, o objetivo era ficar nos três primeiros, temos aqui pilotos muito competitivos, Miguel Campos, Daniel Berdomás, ficámos em segundo num rali muito duro em que tivemos de poupar, especialmente na última especial em que tivemos de gerir bastante.”

Fran Cima (3º classificado)

“Este foi o meu primeiro rali com o Toyota, os primeiros quilómetros. Foi um rali muito mais difícil do que pensava, vínhamos para acabar nos três primeiros e a pensar na temporada.

Estamos muito contentes por ter terminado em terceiro.

O carro vai evoluir, mas ainda não está ao meu gosto.

Por outro lado, é fiável, mas há trabalho a fazer nas próximas provas.

Já corremos em vários troféus monomarca, mas um carro 4X4 assim não, e o troféu tem prémios muito bons, o apoio da marca é importante”.

Kevin Saraiva (Não terminou)

“Tenho, 17 anos, comecei nos karts, conheci o Ricardo Teodósio, ele puxou-me para este mundo dos ralis, e já não saí. Foi o Ricardo que me acendeu a chama dos ralis, em genialidade é dos melhores e vou aproveitar o máximo que ele me possa ensinar.

Fiz poucos ralis até aqui, sete ou oito, a maior parte a nível regional, e agora escolhemos este troféu Toyota para aprender.

Para já o único e exclusivo objetivo é aprender, com pilotos de alto calibre que há neste troféu.

Nas primeiras horas de contacto com o carro foi difícil mas depois quando apanhas o jeito, é um carro lindo, muito bom de conduzir, até agora estou a gostar muito. A inserção de curva é espetacular, e como o carro roda. Tivemos um problema com o radiador, e não terminámos, mas é a vida…”

Vítor Calisto (4º classificado)

A minha opinião é que para primeira prova não devia ter sido o Rali dos Açores, que é um rali do ERC, muito dura, como se provou, com condições climatéricas muito adversas, só no Rali de Portugal de 2001 apanhei condições parecidas, muito vento, chuva, lama , nevoeiro, só faltava neve. E para quem nunca tinha guiado o carro em pisos de terra, foi dantesco. Assumimos o desafio, manter o carro na estrada para quem não fazia ralis de terra há 10 anos, foi já uma vitória.

O carro, continuo a dizer, é fabuloso, entre sete carros à partida, nenhum desistiu por problemas de fiabilidade, um saiu de estrada o outro teve um problema no radiador, portanto a fiabilidade foi boa, ficou provado que é um carro bem concebido, e que podem acreditar que terá futuro. Aproveito para dar os parabéns ao nosso piloto, o Miguel Campos, que ofereceu a primeira vitória no Troféu Toyota Gazoo Racing Iberian Cup à Inside Motor. Aceitamos este desafio na Iberian Cup e começámos com uma vitória…”