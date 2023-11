Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: título decide-se em Pozoblanco | AutoSport

O Rali Cidade de Pozoblanco será a oitava e última prova da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, organizada pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e MSI. A segunda época desta competição monomarca disputada com os Toyota GR Yaris RZ Cup terá o seu ponto final este fim de semana (17 e 18 de novembro).

Com os títulos já decididos de melhor piloto Júnior (menos de 24 anos), ganho por Bruno Bulacia, e de melhor equipa, conquistado pela CSM Automoció (na qual está integrado o piloto boliviano), ainda falta conhecer quem serão o piloto e o co-piloto vencedores desta emocionante temporada.

Ao lugar mais alto do pódio final apenas podem aspirar duas duplas, a formada por Dani Berdomás e Brais Mirón (Grupo Breogán) e a Sergi Francolí e Xavier Moreno (CSM Automoció), as mais rápidas e com maior número de vitórias na temporada. Até ao momento, o piloto galego conseguiu quatro triunfos, enquanto Francolí soma dois. Ambos os pilotos estão separados por oito pontos, sendo importante recordar que as equipas podem descartar um dos resultados das provas disputadas em Portugal e outro nas provas em Espanha, pelo que a classificação final será estabelecida com base nos pontos obtidos após tais exclusões.

Mas não se viverá um rali emocionante apenas na disputa do título , já que os restantes lugares de honra se encontram ainda em aberto. Ao segundo lugar do pódio, para além dos pilotos já referidos, também é candidato Bruno Bulacia (CSM Automoció), enquanto a luta pela terceira posição final antevê-se, igualmente, frenética, entre Alberto Monarri (IPPON Motor Vallés) e Javi Villa (Asturhíbrido). Este último fez uma época em clara ascensão e tornou-se no piloto com maior número de pódios, o que lhe permitiu ficar em condições de discutir agora a terceira posição final.

Por outro lado, Albert Llovera (Grupo La Grajera) está na corrida para o título de melhor piloto sénior (mais de 54 anos). Chegar ao final do rali basta-lhe para garantir tal galardão, tal como acontece no que diz respeito ao piloto da categoria Júnior, recebendo ambos um prémio monetário suplementar adicionado ao que receberão pela sua posição na classificação geral.

Pedro Lago Vieira (Toyota Caetano Auto) será, mais uma vez, o único piloto português na lista de inscritos, perante as ausências de Ricardo Costa e de Miguel Campos, da equipa Macedo & Macedo GTW Racing.

A lista de inscritos nesta jornada final é completada por José Carlos Mulero (Labasa), Joan Sabater (CSM Automoció) e Isaac Vera, que volta a ocupar o lugar na equipa KOBE Motor que nos últimos ralis de asfalto havia sido de Antonio Sainz. No total, serão dez os GR Yaris inscritos nesta prova.

O Rali Cidade de Pozoblanco disputa-se integralmente em terra e comporta um total de 93,66 quilómetros cronometrados, divididos em oito “especiais”. O rali começa na sexta-feira, dia 17, com o shakedown e a partida protocolar, enquanto as “especiais” se disputam no sábado, dia 18. A classificativa mais longa tem a extensão de 15,43 quilómetros e a mais curta pouco mais de 4 quilómetros.