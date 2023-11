Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: título começa a definir-se no Rally la Nucía | AutoSport

Dani Berdomás (Grupo Breogán) e Sergi Francolí (CSM Automoció) estão empatados na liderança da competição, e partem como favoritos na penúltima jornada da época, mas Bruno Bulacia (CSM Automoció), terceiro da classificação geral, ainda tem hipóteses de lutar pelo título. O Rally La Nucia é a última prova que os pilotos da TGR Iberian Cup vão disputar em asfalto, este fim de semana, dias 3 e 4 de novembro

Sergi Francolí (CSM Automoció), que desistiu no Rally Vidreiro, a última prova disputada em Portugal, perdeu a liderança para Dani Berdomás (Grupo Breogán), que conquistou uma vitória que lhe serviu para ascender ao topo da classificação geral. Embora ambos os pilotos se encontrem empatados (103 pontos), o galego está em vantagem, já que acumula três vitórias, enquanto Francolí tem duas. Os dois partem como favoritos para a discussão da vitória, embora não se lhes anteveja uma tarefa fácil, face à forte oposição dos seus rivais.

Bruno Bulacia (CSM Automoció), terceiro na classificação geral e que também desistiu no Rally Vidreiro, é outro dos pilotos que já logrou subir uma vez esta época ao lugar mais alto do pódio e, apesar dos 17 pontos que o separam do primeiro lugar, ainda tem opções matemáticas de lutar pelo título na competição monomarca organizada pela Toyota Espanha, Toyota Caetano Portugal e MSI. Pelo menos, já tem assegurado o primeiro lugar na categoria Junior (menos de 24 anos).

Alberto Monarri (IPPON Motor Vallés), um dos pilotos mais regulares da temporada e com mais experiência na TGR Iberian Cup, está na quinta posição (74 pontos). O madrileno tem agora a oportunidade de superar Ricardo Costa (Macedo & Macedo GTW Racing), que não se inscreveu nesta prova e do qual o separam três pontos.

Javi Villa (Asturhíbrido), que está a fazer uma temporada em crescendo, ocupa a sexta posição da tabela classificativa (67 pontos), depois do seu segundo lugar na última prova. O asturiano será um dos aspirantes ao pódio em La Nucía, já que é em asfalto que se revela mais competitivo e já o comprovou, dada a sua experiência no Campeonato de Espanha de Montanha em que conquistou o título por nove ocasiões.

Pedro Lago (Toyota Caetano Auto), que também somou importantes pontos para a classificação geral ao terminar em quinto o último rali, será o único representante português, face à mencionada ausência de Costa e também à de Miguel Campos (Macedo & Macedo GTW Racing), que sofreu um forte acidente no Rali Vidreiro.

José Carlos Mulero (Labasa), Joan Sabater (CSM Automoció) e Antonio Sainz (KOBE Motor), o irmão do bicampeão do mundo de ralis, Carlos Sainz, voltam a integrar a lista de inscritos, a que se juntam Albert Llovera (Grupo La Grajera) e Pierre Lafay (CHL Sportauto), depois das ausências em Portugal.

O Rally La Nucía celebrará a partida protocolar esta quinta-feira. Na sexta-feira (dia 3) e sábado (dia 4) disputam-se as 12 provas de classificação previstas, somando um total de 151,45 km cronometrados. Esta prova é pontuável para o Supercampeonato de Espanha de Ralis e conta entre os participantes com Jos Verstappen. O pai do recém coroado Campeão do Mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, compete com um Rally2, uma categoria em que no próximo ano a Toyota procura estar presente.