Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: Recorde de inscritos no Rally Reino de León | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a quarta prova da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, o Rally Reino de León, evento que marca o recorde de inscritos da competição até aqui. Miguel Campos e Ricardo Costa, empatados com os mesmos pontos no topo da classificação geral, procuram uma nova vitória, mas o plantel espanhol é agora bem maior e melhor conhecedor do seu evento.

Depois da vitória de Ricardo Costa e Rui Vilaça (Macedo & Macedo GTW Racing), no Rallye de Portugal, a copa Ibérica retorna a Espanha com nove equipas, tendo disputado já hoje a primeira classificativa de um total de 8 que compõem o percurso desta prova.

A competição luso espanhola tem-se afirmado como uma das fórmulas de promoção mais atrativas para pilotos e adeptos e o equilíbrio é uma das suas características, pois em cada uma das provas já realizadas na Iberian Cup, houve sempre um vencedor diferente, e isso leva a que Miguel Campos (Inside Motor) e Ricardo costa (Macedo & Macedo GTW Racing) se encontrem atualmente empatados no topo da classificação geral.

Outro dos candidatos à vitória será Sergi Francolí (CSM Automoció), vencedor no Rally Terra da Auga que agora regressa após ter estado ausente em Portugal, tal como Fran Cima (Asturhíbrido) que conservou a terceira posição na copa devido à sua regularidade. A estes nomes junta-se a dupla formada por Oriol Comabella Llavina e Xavier Tort Piniella (Team´s Motor), que vão disputar o seu primeiro rali na copa, inseridos na categoria Júnior.

Germán Gómez (Escudería Surco) tentará repetir o pódio que averbou no duro Rally de Portugal. Na prova pertencente ao WRC, Gómez e também Victor Calisto, foram os únicos pilotos a disputar as quatro etapas que compunham o rali.

Falta ainda contabilizar a equipa formada por Daniel Berdomás e Brais Mirón (Grupo Breogán) apesar da sorte mista que têm tido este ano, mas que em cada rali se têm mostrado muito rápidos tendo averbado já várias vitórias em provas especiais de classificação.

Este Rally de León terá 97 quilómetros de percurso cronometrado em piso de terra batida. Serão desta feita os últimos realizados neste tipo de superfície, já que a partir do Rali de Viana do Castelo entraremos na fase de asfalto da competição que nos levará até ao final da época.

Na primeira especial Ricardo Costa e Rui Vilaça foram os mais rápidos na frente de Sergi Francoli/Maria Salvo com Dani Berdomás/Brais Miron em terceiro. Fran Cima/Juan Luis Garcia ficaram colocados logo a seguir, na frente de Miguel Campos/Nuno R. Silva, seguindo-se Ruben Muñoz/Joan Codinachs, Oriol Comabella/Xavier Tort , German Gomez/Jovino Peláez e Victor Calisto/Marcio Calisto, obviamente todos em Toyota GR Yaris RZ.