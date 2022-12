Toyota Gazoo Racing Iberian Cup/Rallyshow Madrid: Triunfo e festa para Sergi Francolí | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing Iberian Cup terminou com o Rallyshow de Madrid, uma prova que já não contava para a classificação final da competição, mas que tinha presença obrigatória para os concorrentes.

A vitória foi para Sergi Francolí, vencedor da competição que triunfou também no Rallyshow Comunidad de Madrid-RACE, o último evento do ano.

Na área do complexo do Circuito de Jarama, foi traçada uma pista de 1,1 quilómetros, com secções de terra e alcatrão, onde os pilotos tiveram de completar duas voltas, numa batalha frente a frente, estilo super especial de Lousada. Embora o sol tivesse brilhado ao longo do dia, o terreno estava muito escorregadio e lamacento devido à chuva que tinha caído nos dias anteriores.

De manhã cedo, foram realizadas as provas de qualificação, as únicas que tiveram lugar individualmente, para determinar os quatro pilotos que iriam à ronda final. Sergi Francolí (CSM Automoció) foi o melhor na frente de Dani Berdomás (Grupo Breogán), seguido por Fran Cima (Asturhíbrido), que reapareceu depois de ter estado ausente das últimas rondas, com Miguel Campos (Inside Motor) a fechar o grupo.

Após esta ronda de qualificação, Rubén Muñoz (CSM Automoció), Víctor Calisto (Inside Motor), Oriol Comabella (Team’s Motor) e Ricardo Costa (Macedo & Macedo GTW Racing) foram eliminados.

Nas meias-finais assistiu-se a uma batalha frente a frente entre Sergi Francolí (CSM Automoció) e Fran Cima (Asturhíbrido), enquanto Dani Berdomás (Grupo Breogán) enfrentou Miguel Campos (Inside Motor). Francolí foi o vencedor do primeiro confronto e Campos o vencedor do segundo.

Assim, a grande final do Rallyshow Comunidad de Madrid-RACE, que foi disputada ao melhor de duas mangas, tivemos uma ocasião única para testemunhar um confronto entre o vencedor da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e o vice-campeão da mesma, num belo duelo.

Com uma boa multidão nas bancadas, foi Sergi Francolí (CSM Automoció) que se destacou na primeira ronda, o que repetiu na segunda volta, o que lhe deu a vitória. Fran Cima (Asturhíbrido) ficou com o terceiro lugar do pódio, atrás de Miguel Campos (Inside Motor).

Além disso, durante o evento, pela primeira vez no Circuito Jarama, duas unidades, uma em gravilha e outra em pista, da Toyota GR Yaris RZ Cup, que competirá na próxima época da Taça, puderam ser vistas pela primeira vez e atraíram a atenção dos pilotos e equipas presentes no evento de Madrid.

Ao mesmo tempo, o jantar de gala teve lugar no sábado, organizado no Instituto Motor & Sport, onde foram entregues os prémios finais e uma placa comemorativa a todas as equipas que participaram no que foi a primeira edição da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

A Taça Toyota Gazoo Iberian Cup regressará em março, com um calendário de oito ralis: 4 terão lugar em Portugal e 4 em Espanha. Será mais uma vez um campeonato misto, com ralis de gravilha e alcatrão que testarão o talento dos pilotos

Classificação



1º Sergi Francolí CSM Automoció

2º Miguel Campos Inside Motor

3º Fran Cima Asturhíbrido

4º Daniel Berdomás Grupo Breogán

5º Rubén Muñoz CSM Automoció

6º Oriol Comabella Inside Motor

7º Víctor Calisto Inside Motor

8º Ricardo Costa Macedo & Macedo GTW Racing