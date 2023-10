Toyota Gazoo Racing Iberian Cup/Rally Vidreiro: Sergi Francoli bem lançado | AutoSport

Está de regresso a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup este fim de semana , com o regresso à estrada após uma pausa de pouco mais de um mês, no Rally Vidreiro, a sexta das oito provas da época.

A prova conta com 11 inscritos, entre os quais figuram os principais protagonistas desta temporada, com destaque para Sergi Francolí, agora mais líder do “pelotão”.

O piloto catalão da CSM Automoció, que começou o ano a vencer, no Rally Serras de Fafe, lidera a competição desde o início, liderança que reforçou de 8 para 15 pontos após o triunfo na última prova, o Rali Princesa das Astúrias, disputado a 9 e 10 de setembro último. Foi a segunda vitória de Francolí na época, cuja liderança é também sustentada pela regularidade demonstrada ao longo do que levamos de calendário.

O boliviano Bruno Bulacia (CSM Automoció), por seu turno, destacou-se na segunda posição à geral após a prova asturiana, alargando a vantagem sobre o galego Daniel Berdomás (Grupo Breogán) de um para oito pontos. Bulacia foi segundo na última ronda e Berdomás não conseguiu ali melhor do que o quarto posto. O piloto galego era, até às Astúrias, o único com duas vitórias na competição.

Na quarta posição que está agora na fase das grandes decisões, segue o português Ricardo Costa (Macedo & Macedo GTW Racing), a 17 pontos do terceiro classificado e com uma vantagem de apenas um ponto sobre o madrileno Alberto Monarri (IPPON Motor Vallés), atual quinto. Uma luta cerrada pelo quarto posto, que permite ainda assim que quer um quer outro piloto tenham ainda algumas aspirações à conquista do troféu, mesmo se estão já, respetivamente, a 40 e 41 pontos do líder.

Já mais distante da liderança – a 53 pontos, mais precisamente -, surge o asturiano Javier Villa (Asturhíbrido), na sexta posição, ele que tem nove títulos de campeão de Espanha de Montanha e aproveitou o facto de ter corrido “em casa” na última ronda para subir dois lugares na tabela pontual. Relegou assim os portugueses Pedro Lago Vieira (Toyota Caetano Auto) e Miguel Campos para sétimo e oitavo da tabela classificativa geral, respetivamente.

José Mulero (Labasa), Joan Sabater (CSM Automoció) e o piloto inscrito pela Escuderia Madrid Históricos, Antonio Sainz Cenamor, irmão do consagrado Carlos Sainz, campeão no WRC e no Dakar, e tio de Carlos Sainz Jr., atual piloto da Ferrari na Fórmula 1, encerram o lote de pilotos inscritos na TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup nesta prova.

O Rally Vidreiro é composto por duas etapas inteiramente disputadas em troços de asfalto e tem início na tarde de sexta-feira, 13 de outubro, com a PE1, às 16h35 (hora portuguesa), e a Super Especial (PE2), às 20h00. A 2.ª Etapa corre-se no sábado, ao longo de mais seis classificativas, num total, nos dois dias, de 150 km cronometrados. A meteorologia prevê chuva para sexta-feira e céu muito nublado para sábado.

Inscritos

PILOTO COPILOTO EQUIPA

42 Sergi Francoli/Javier Moreno CSM Automoció

47 Bruno Bulacia/Axel Coronado CSM Automoció

48 Daniel Berdomás/Brais Mirón Breogan Motor

49 Ricardo Costa/Rui Vilaça Macedo & Macedo GTW Racing

50 Alberto Monarri/Sergio Fernandez IPPON Motor Vallés

51 Javier Villa/Enrique Velasco Alonso Asturhíbrido

52 Pedro Lago Vieira/Ricardo Faria Toyota Caetano Auto

53 Miguel Campos/Carla Salvat

54 José Mulero/Carlos Fernandez Automovil Club de Lorca

56 Joan Sabater/Gerard Taberner CHL Sportauto

58 António Sainz/Carlos Riesgo Fernandez

Classificação

1º Sergi Francolí, 101

2º Bruno Bulacia, 86

3º Daniel Berdomás, 78

4º Ricardo Costa, 61

5º Alberto Monarri, 60

6º Javier Villa, 48

7º Pedro Lago Vieira, 46

8º Miguel Campos, 33

9º Pierre Lafay, 29

10º José Mulero, 29

11º Jean-Michel Raoux, 24

12º Emmanuel Gascou, 23

13º Albert Llovera, 22

14º Joan Sabater, 20

15º Isaac Vera, 15

16º Antonio Sainz, 6

17º Jonathan Rieu, 0