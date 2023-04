Toyota Gazoo Racing Iberian Cup prossegue com o Rali Terras D’Aboboreira | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing Iberian Cup volta a entrar em ação já na próxima sexta-feira, dia 28 de abril e o pelotão do troféu vai apresentar-se à partida com 14 equipas. Será o terceiro rali realizado em pisos de terra batida, e dois pilotos já venceram este ano em piso semelhante. Sergi Francoli (CSM Automoció) e atual líder da competição, entrou o ano a vencer em Fafe, mas Daniel Berdomás conseguiu mostrar que o resultado menos bom, nesse primeiro evento, estava já esquecido e venceu em Ordes, mostrando que a época é longa e que será um dos nomes a ter em atenção na luta pelas posições cimeiras.

Ricardo Costa (Macedo & Macedo ocupa a segunda posição no troféu monomarca organizado pela Toyota Espanha, Toyota Caetano Portugal e Motor & Sport Institute (MSi), resultado da sua dupla conquista de lugares cimeiros no mesmo número de ralis realizados, e espera poder tirar partido do seu maior conhecimento do terreno para dar réplica aos seus adversários.

De Alberto Monarri (Ippon Motor Vallés) também se espera bastante, depois da sua regularidade ter compensado com pontos preciosos para o quarto lugar que ocupa no campeonato, um ponto à frente do primeiro dos pilotos da categoria Júnior, Bruno Bulacia que quer continuar a mostrar as suas valências num piso que gosta bastante.

Mais nove pilotos compõem a lista de inscritos final para do troféu, num rali que tradicionalmente oferece pisos que se degradam menos que outras provas, mas com velocidades médias superiores a permitirem levar ao limite pilotos e máquinas, numa prova que recebe habitualmente muitos milhares de aficionados. Em termos de novidades, mudança de navegadores para Javier Villa que passa a ter ao seu lado como co-piloto Enrique Alonso, bem como Manu Gascou que será agora navegado por Silvestre Corentin.

Nesta prova era esperada a participação do piloto Craig Breen, que este ano se encontrava também a disputar o campeonato português de ralis, e na certeza de que ali vão ser realizadas muitas manifestações alusiva a Breen, a sua memória será igualmente evocada na decoração especial que ostentará o Toyota GR Yaris RZ que irá desempenhar as funções de carro de segurança no rali, com o seu sorriso, a sua imagem de marca, bem como as cores Irlandesas, o seu país de origem. Pequenas mensagens que vão ecoando pelo mundo após o seu súbito desaparecimento.

O Rali Terras D’Aboboreira arranca na localidade de Marco de Canaveses, na tarde desta sexta-feira com uma dupla passagem pela especial “Baião Vida Natural” e a realização da Super-Especial noturna de “Baião Destino Sustentável com um quilómetro e meio de extensão em percurso urbano. Para o dia de sábado as equipas vão ter de percorrer nova dupla passagem agora pelas especiais de “Aboboreira (16,65 km), Marão (7,44 km) e “Amarante Natureza Criativa” (16,96 km), com a prova a terminar em Amarante ao final da tarde.