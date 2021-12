Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: o resumo do que já se sabe… | AutoSport

Foi apresentada a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, uma competição que se vai basear no Toyota GR Yaris, uma pequena máquina com 261 cv, mais uns “pozinhos” como nos asseguraram numa ‘copa’ co-organizada pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e o Motor & Sport Institute (MSI) de Teo Martin.

O Toyota GR Yaris RZ tem tem tração às quatro rodas, motor 1.6 turbo de três cilindros, 261 cv, já o dissemos, binário de 360 Nm, pesa 1.280 kg. O carro custa 68.800+IVA com matrícula espanhola, mais 6.000 a 8.000€+IVA para ter matrícula portuguesa, para quem quiser, o Kit de terra custa mais 5.800€+IVA.

A Taça Ibérica de Ralis está prevista, para as próximas três temporadas (2022-2024) e tem para oferecer mais de 250.000€ em prémios.

Ainda não se sabe se a homologação do carro será FIA ou nacional (em Espanha há homologação N4) e quanto ao calendário, serão quatro provas em Portugal, outras quatro em Espanha. Se não tiver que haver alterações ao calendário pretendido do lado português (os espanhóis ainda não têm calendários) a ideias é começar nos Açores, que será a segunda prova do CPR. Depois, se tudo se mantiver como está pensado agora: Rali de Portugal, Rali da Água/Alto Tâmega e Rali Vidreiro. Ricardo Teodósio já guiou o carro e ficou impressionado com o motor.

O carro ainda está numa fase de desenvolvimento, ainda irá evoluir até à primeira prova, e o interesse dos pilotos e equipas é grande. Agora, resta esperar por mais informação oficial…