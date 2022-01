Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: “o GR Yaris ser 4X4 é tremendamente positivo” | AutoSport

Alguns dos futuros pilotos da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup já tiveram oportunidade de descobrir o potencial do Toyota GR Yaris RZ, já que foram realizados mais de 10.000 km de testes em pisos de terra. Até este momento, 11 pilotos testaram o Toyota GR Yaris RZ no tipo de piso que vai compor a primeira metade do calendário da competição, a começar logo pelo Rali dos Açores (25 a 26 de março), seguindo-se depois o Terra do Rali de Auga (6-7 de maio),

Rali de Portugal (20 a 22 de maio) e Rali do Reino de León (17-18 de junho).

Em mais um dia de testes, foi agora escolhido qual será a referência dos pneus Michelin a ser usado nas provas de terra, depois de terem sido testados cinco diferentes compostos.

Adicionalmente, este dia de testes serviu também para proporcionar aos pilotos potencialmente interessados em adquirir um dos Toyota GR Yaris, a oportunidade de pilotar a unidade de teste.

Assim, foram acrescentados mais de 100 quilómetros, aos mais de 10.000 que já se encontravam acumulados até este momento.

Os pilotos presentes foram unânimes nos elogios à boa base que o GR Yaris RZ possui para a competição em ralis, como confirma o jovem mas experiente piloto espanhol Dani Berdomás: “é um carro muito neutro, fácil de conduzir, e que foi muito bem idealizado face às suas possibilidades de satisfazer tanto os pilotos mais experientes, como aqueles com menos experiência.

O Toyota GR Yaris ser um modelo de tração às quatro rodas é um ponto tremendamente positivo, especialmente em ralis de terra batida. Este aspeto, tendo em conta a formação de um piloto que pretende continuar a progredir na sua carreira desportiva é importante e, destaco por um lado os 268.000€ que vão ser distribuídos em prémios e, por outro lado as provas escolhidas para o calendário do troféu.”

Outras virtudes que foram destacadas pelos participantes no dia do teste, foram a agilidade que este modelo demonstra ao longo de um percurso variado com diferentes tipos de curvas, bem como o binárioque o motor possui.

Estas características positivas somam-se a um calendário com duas provas programadas que integram o Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC), uma outra do Campeonato da Europa FIA (ERC) neste caso o Rali dos Açores, e ainda o rali Princesa das Astúrias. No total, serão realizadas quatro provas em terra batida e outras quatro em asfalto, entre Espanha e Portugal, nesta que é a primeira edição da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

Até o momento, 30 unidades foram fabricadas. Cada uma exige em média 381 horas de trabalho para permitir obter os melhores resultados em termos de fiabilidade e desempenho.

Os engenheiros da MSi, responsáveis pelo desenvolvimento do Toyota GR Yaris RZ que será a base deste novo troféu monomarca, mostraram-se satisfeitos no final do dia de testes pelos resultados obtidos e pelo bom comportamento do carro.

As primeiras unidades do Toyota GR Yaris RZ serão entregues na sexta-feira, 18 de fevereiro às equipas que já efetuaram a sua reserva.