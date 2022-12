Toyota Gazoo Racing Iberian Cup no Rally de Lisboa | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing Iberian Cup vai na sua segunda edição, correr-se também no Rally de Lisboa, prova que, como se sabe vai ser também a Taça de Portugal de Ralis. A prova da capital de Portugal, foi um dos quatro ralis escolhidos para o calendário do troféu monomarca em Portugal, conforme sucedeu em 2022: “O Toyota Gazoo Racing Iberian Cup terá quatro provas em Espanha e quatro em Portugal. Das provas nacionais, duas são em terra e as outras duas em asfalto”, referiu José Mendonça da Caetano Portugal, que realça ainda que o objetivo da Toyota Gazoo Racing “alcançar o desenvolvimento contínuo de automóveis através do desafio da competição. Por esta razão, a Toyota aproveitou todo o potencial do GR Yaris RZ criando o Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, um troféu monomarca que faz as delícias dos amantes dos ralis em Espanha e Portugal”.