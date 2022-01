Toyota Gazoo Racing Iberian Cup já tem calendário | AutoSport

Está confirmado, o novo troféu monomarca criado pela Toyota Caetano Portugal,Toyota Espanha e Motor & Sport Institute (MSi) vai arrancar no último fim de semana de março, com o Rali dos Açores.

Tal como estava previsto, haverá quatro provas em Espanha, duas de asfalto e duas de terra, e quatro em Portugal, duas de terra e duas de asfalto.

Está previsto serem distribuídos mais de 250.000 euros em prémios ao longo da época, que terminará no final de outubro com o Rali RACC Catalunya-Costa Daurada.

Fica para já por por definir um dos ralis de Portugal a meio da temporada, que será anunciado em breve.

Após o anúncio oficial e aprovação dos regulamentos técnicos e regulamentos desportivos em dezembro 2021, a Toyota GAZOO Racing Iberian Cup já tem um calendário, com o arranque oficial no último fim de semana de março de 2022 no Rali dos Açores.

O calendário está previsto da seguinte forma:

Provas Data Superfície

Rali dos Açores 25 a 26 de março Terra

Terra do Rali de Auga 6-7 de maio Terra

Rali de Portugal 20 a 22 de maio Terra

Rali do Reino de León 17-18 de junho Terra

Prova a confirmar (em Portugal) Julho – (a confirmar)

Rali Princesa das Astúrias- Cidade de Oviedo 9 a 10 de setembro Asfalto

Rali Vidreiro 7 a 8 de outubro Asfalto

Rali RACC Catalunya-Costa Daurada* 21 a 23 de outubro Asfalto

RallyShow Madrid Dezembro Show

*Carece de confirmação definitiva

O início da época será no espetacular Rali dos Açores, no âmbito da ERC (Europeu de Ralis). De forma a facilitar a logística e o transporte para as equipas participantes na Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, a organização compromete-se com os concorrentes a apoiá-los da seguinte forma:

Transporte de ferry: Oferta dos custos de um reboque (comprimento a definir) para poder transportar o Toyota Yaris RZ com o qual competem e a assistência – saída e regresso do Porto de Leixões, Lisboa ou Setúbal*.

Transporte aéreo: Custos aéreos serão cobertos até um total de 4 pessoas (ida e volta de Lisboa ou Porto em voos específicos contratados). Para os restantes membros da equipa, será aplicada uma tarifa especial ao custo dos bilhetes de avião.

Alojamento: Será aplicada uma tarifa especial ao custo de alojamento para os membros da equipa.

Desta feita, a prova sem pontuação, embora seja um grande espetáculo para os fãs, os participantes no troféu participarão no RallyShow Comunidad de Madrid-RACE a realizar no Circuito de Jarama na semana de 12 a 18 de dezembro

A Toyota Gazoo Racing Iberian Cup nasce com o objetivo de ser uma autêntica escola de pilotos, um passo definitivo na sua subida às categorias mais altas dentro do mundo dos ralis.

Com uma boa relação de preço/desempenho, a nova competição Iberian Cup já conta com três épocas confirmadas, no próximo ano de 2022 e as duas depois, 2023 e 2024.

