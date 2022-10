Toyota Gazoo Racing Iberian Cup: começam as decisões | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing Iberian Cup tem no Rali Vidreiro-Marinha Grande a sua sexta prova da época. Disputadas cinco das oito provas, a competição continua a ter liderança portuguesa, ainda que de acordo com as regras da competição, os concorrentes vão ter que ‘deitar fora’ um resultado dos seus ralis em Espanha e em Portugal, um de cada, e só aí se pode fazer as contas. No fim do ano a participação no Madrid RallyShow é obrigatória, mas as equipas não somam pontos nessa prova.

Ricardo Costa tem sido o piloto mais regular, das cinco provas o seu pior resultado foi nesta última prova em Espanha, um quarto lugar.

Miguel Campos abandonou na prova de Léon, e teve agora problemas nas Astúrias, ainda assim é segundo, três pontos na frente de Fran Cima, cinco face a Daniel Berdomás. Para pontuar há ainda duas provas em Portugal e uma em Espanha, pelo que o conhecimento dos ‘veteranos’ portugueses pode ser decisivo, face aos melhores pilotos espanhóis. Vamos ver como corre o Vidreiro para as ‘cores’ lusas, que para já estão bastante bem posicionadas, e têm ainda duas provas em solo nacional.