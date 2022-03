Toyota Gazoo Racing Iberian Cup com sete equipas nos Açores | AutoSport

São para já sete as equipas que confirmaram a sua presença na prova de abertura da Toyota Gazoo Racing, o Azores Rallye. A competição arranca em São Miguel, e estão previstas cinco equipas portuguesas e duas espanholas.

Há boas surpresas, como é o caso de Diogo Gago/NélsonRamos (Toyota GR Yaris RZ), inscritos pelo Team Caetano Auto. O piloto algarvio, de créditos firmados, ainda não conseguiu “dar o salto”, não por falta de talento, mas sim por falta de apoios. Os seus dois triunfos no ERC3 em 2017 e 2018, são o garante que será competitivo na prova do Grupo Desportivo Comercial.

Outra boa surpresa é Miguel Campos, que foi Campeão de Portugal de Ralis…há precisamente 20 anos.

Terá a seu lado Nuno Rodrigues da Silva no Toyota GR Yaris RZ.

Daniel Berdomás/Brais Mirón (Toyota GR Yaris RZ) são um das duas duplas espanholas. O piloto venceu a Peugeot Rally Cup Ibérica em 2019,

Fran Cima Artime /Juan Luis García Cantero (Toyota GR Yaris RZ), ex-piloto oficial Renault Sport España.

Há 19 anos, Ricardo Costa, que leva Rui Vilaça (Toyota GR Yaris RZ) ao lado, participava no Troféu Punto, regressa agora para ovo troféu, agora Toyota. O jovem Kevin Saraiva, que tem Inês Veiga ao lado no Toyota GR Yaris RZ é outra das novidades. Victor Calisto/Márcio Calisto colocam a correr de novo, depois das Camélias o Toyota GR Yaris RZ, carro da Inside Motor, que pode mudar de mãos assim que houver interessados.

Inscritos TG Iberian Cup

61 DiogoGago /NélsonRamos (Toyota GR Yaris RZ) Team Caetano Auto

62 MiguelCampos /NunoRodrigues da Silva (Toyota GR Yaris RZ)

63 FranCima Artime /Juan Luis García Cantero (Toyota GR Yaris RZ)

64 Daniel Berdomás Lorenzo /Brais Mirón (Toyota GR Yaris RZ)

65 RicardoCosta /RuiDanielVilaça (Toyota GR Yaris RZ)

66 KevinSaraiva /Veiga Inês (Toyota GR Yaris RZ)

67 VictorCalisto /MárcioCalisto (Toyota GR Yaris RZ)