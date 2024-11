TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup: Bruno Bulacia confirma o título

A dupla Bruno Bulacia e Gabriel Morales, da CSM Automoció, venceu o Rali de Murça e sagrou-se campeã da TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup (TGRIC), competição organizada pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e Motor & Sport Instituto.

O jovem boliviano, que partiu com uma vantagem pontual confortável, face a Javier Villa (Asturhíbrido), para esta oitava e derradeira prova da temporada, teve um desempenho brilhante, já que controlou sempre a concorrência, para finalizar as oito classificativas (90,60 km) em piso de terra com 1m07,3s na frente do asturiano. Bulacia foi o mais rápido em quatro “especiais” e liderou o rali a partir do segundo troço cronometrado para somar o pleno de vitórias nas provas (4) da TGRIC disputadas em Portugal.

Villa, que alinhou em Murça apostado em manter a sua segunda posição na tabela classificativa, contou desde o início com a forte oposição de Josep Bassas (IPPON Motor Vallés), que foi o primeiro líder dos Toyota GR Yaris RZ em Murça. E se nas segunda e terceira classificativas relegou Villa para o terceiro lugar, uma saída de estrada na segunda passagem por Salgueiro/Garraia, a “especial” mais extensa da prova (14,36 km), fê-lo perder mais de 3 minutos. A partir de então, o catalão perdeu todas as hipóteses de discutir a segunda posição final da TGRIC e esse atraso permitiu a José Lamela (Grupo Breogán) finalizar a época com a conquista de um pódio.

Fora de cena encontrava-se já Pedro Lago Vieira (Toyota Caetano Auto), que à partida deste Rali de Murça ainda teria hipóteses de destronar Bassas da terceira posição da TGRIC, mas uma saída de estrada na classificativa de abertura não lhe permitiu continuar em prova. No entanto, manteve a sua classificação (4º) na TGRIC, concluindo a época como o melhor piloto português.

Mesmo com o triunfo na mão, o mais novo dos irmãos Bulacia nunca levantou o pé, deixando bem vincada a sua superioridade. Villa, por seu turno, com o segundo lugar no rali assegurado, o que significava manter a sua posição na TGRIC, não necessitou de correr riscos, até porque o piso enlameado de algumas classificativas aconselhava cautelas… Dada a ausência de Miguel Campos (Macedo & Macedo GTW Racing) nesta prova de encerramento, José Lamela (Grupo Breogán) somou os pontos necessários, graças ao seu terceiro lugar na prova portuguesa, para trepar uma posição na tabela classificativa final.

Manuel Martins e Ivan Rana completaram a classificação dos Toyota GR Yaris RZ na prova transmontana.

TOYOTA GAZOO RACING CAETANO PORTUGAL ESTREOU GR YARIS RALLY2 EM TERRA

O Rali de Murça marcou a estreia em competição nos pisos de terra portugueses do Toyota GR Yaris Rally2 que a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal (TGRCP) fará alinhar em 2025 no Campeonato de Portugal de Ralis (CPV). Pelas mãos de João Ramos e Jorge Carvalho, a habitual dupla da TGRCP aos comandos da Hilux T1+ Evo nas provas de todo-o-terreno, o GR Yaris Rally2 deu espetáculo nas classificativas do rali transmontano e deixou bem vincada a sua competitividade.