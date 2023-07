Toyota Gazoo Racing fez subir a adrenalina em Leiria | AutoSport

O Outeiro Test Center, na região de Leiria, recebeu a Experiência de Co Drive TOYOTA GAZOO Racing, proporcionando a cerca de três dezenas de convidados, entre patrocinadores, clientes e órgãos da Comunicação Social, o sonho de viver por dentro as emoções de viajar, em “modo competição”, no banco do lado direito da Toyota Hilux T1+ da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal e do GR Yaris RZ do Troféu monomarca Toyota Gazoo Racing Iberian Cup conduzidos, respetivamente, por João Ramos e Pedro Lago.

João Ramos, piloto da Toyota Hilux T1+ no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, mostrou aos co-pilotos de ocasião a sua “Dama Negra”, com motor V6 biturbo de 3.5 litros que debita cerca de 400 cv de potência e está dotada de uma caixa de seis velocidades sequencial.

“Não deixa de ser interessante permitir às pessoas viver as emoções sentidas no interior da Toyota Hilux T1+, que é uma referência em termos de TT e que se apercebam, também, de toda a tecnologia Toyota expressa na construção e nas performances de um veículo ganhador como este. Todas saíram impressionadas com os momentos que lhes proporcionei, o que é muito positivo e me deixa feliz…”, referiu o piloto da Hilux.

Outra das “jóias” daToyota Gazoo Racing, mas nos ralis e em particular na TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup, destinada a promover e lançar jovens, é o Toyota GR Yaris RZ que também fez parte integrante desta experiência. Pedro Lago, piloto da equipa Caetano Auto que participa naquela competição, foi quem deu a conhecer as sensações do Yaris de motor 1.6 e 262cv de potência, tração às quatro rodas e uma transmissão de seis velocidades.

“É sempre uma experiência única na vida as pessoas terem oportunidade de andar num carro de ralis em situação algo similar ao da competição, porque à partida não têm ideia nenhuma do que vai acontecer. Por vezes de início ficam baralhadas, mas depois divertem-se e também temos o cuidado de evitar que se assustem. Foi uma jornada descontraída, embora de responsabilidade, pois levamos pessoas ao nosso lado, e o ritmo de andamento é sempre inferior ao de uma prova, pois aqui não há luta contra o cronómetro…”, comentou Pedro Lago.

Já quem teve a oportunidade de experimentar ficou sem palavras com as sensações e com a adrenalina do momento.