Toyota Gazoo Iberian Cup/Rali Terra de Auga: Triunfo de Daniel Berdomás | AutoSport

Depois do mau resultado em Fafe, Daniel Berdomás/Brais Mirón (Grupo Breogán) venceram a segunda prova da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, que se realizou este fim de semana com o 10º Rally da Auga, em Ordes.

A dupla espanhola bateu Bruno Bulacia/Axel Coronado (CSM Automoció) por 49.3s com os vencedores de Fafe, Sergi Francolí/Javier Moreno (CSM Automoció) em terceiro, facto que lhes permite manter a liderança da competição agora com oito pontos de avanço para Ricardo Costa/Rui Vilaça (Macedo & Macedo GTW Racing) que nesta prova perdeu um lugar no pódio no último troço, terminando a 6.4s de Francoli.

Alberto Monarri/Alberto Chamorro (IPPON Motor Vallés) foram quintos na frente de Jean-Michel Raoux/Marc Martí (WINTech Competiçáo) com Miguel Campos/José Janela a caírem de oitavos para nonos no último troço, depois duma prova em que nunca conseguiram andar nos lugares da frente do troféu que se realiza com os Toyota GR Yaris RZ.

Pedro Lago Vieira/Ricardo Faria (Toyota Caetano Auto) fecharam o top 10 da competição, numa prova que começou mal e foi sempre de recuperação.

Com estes resultados, Sergi Francoli lidera o campeonato com oito pontos de avanço para Ricardo Costa, que foi segundo em Fafe e quarto nesta prova.

Está um ponto na frente de Dani Berdomás, vencedor deste evento. Pedro Lago Vieira é oitavo da competição que tem para já 13 pilotos classificados, com Miguel Campos em último depois de ter abandonado em Fafe devido a problemas de saúde, e sido nono neste rali. A competição prossegue dentro de um mês com o Rali Terras d’Aboboreira.