Toyota Gazoo Iberian Cup estreia-se no Rali de Lisboa | AutoSport

Três vencedores diferentes em igual número de provas em pisos de terra reflete o elevado nível competitivo dos Toyota GR Yaris RZ. O boliviano Bruno Bulacia lidera com 2 pontos de vantagem em relação a Sergi Francolí e a Ricardo Costa. Disputada sábado e domingo, a quarta prova da época do Toyota Gazoo Iberian Cup apresenta um total de 10 troços cronometrados, totalizando 100,86 km

O Rally de Lisboa (16/18), marca a estreia da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup 2023 nos pisos de asfalto, numa altura em que alcança a sua metade da época com uma diferença de apenas dois pontos a separar o líder dos dois adversários mais diretos. Num rali novo para todos e face ao elevado nível de equilíbrio em termos de andamentos, será de prever muita emoção do princípio ao fim, até porque ainda está tudo por decidir e não faltam candidatos, quer à disputa dos primeiros lugares quer a recuperar pontos na tabela classificativa.

Três ralis e três vencedores diferentes é o balanço que ilustra na perfeição a competitividade e o interesse despertados por esta Toyota Gazoo Racing Iberian Cup que chega à prova disputada nos arredores de Lisboa com a dupla Bruno Bulacia/Alex Coronado (CSM Automoció) na primeira posição, depois de ter dominado e ganho o Rali Terras D’Aboboreira, em finais de abril. O piloto boliviano conseguiu nessa prova a pontuação mais elevada (21+6 pontos) até agora, ganhando, no somatório total, uma margem de dois pontos relativamente a Sergi Francoli/Javier Moreno (CSM Automoció) e a Ricardo Costa/Rui Vilaça (Macedo & Macedo GTW Racing). Deste trio, Bulacia é o único a somar uma desistência, em Fafe – mesmo assim somou 7 pontos extra –, já que tanto Francolí como Costa estiveram à chegada nas três provas e o espanhol ainda conta com uma vitória, em Fafe.

Alberto Monarri (IPPON Motor Valés), também com três resultados, é outro dos pilotos mais regulares, registando, na quarta posição da tabela classificativa, uma desvantagem de 10 pontos face ao líder Bulacia e menos dois para o duo perseguidor do boliviano. O atual “top 5” encerra com Daniel Berdomás (Grupo Breogán), o outro piloto que também já venceu (Rali da Auga) esta época, depois de começá-la com um nono lugar em Fafe e, mais recentemente, não logrou concluir o Rali Terras D’Aboboreira. Embora com menos 21 pontos – das 8 provas contam os 6 melhores resultados, descartando-se um em Portugal e um em Espanha –, o piloto do Grupo Breogán não deixa de ser legítimo pretendente aos lugares cimeiros. Somando apenas menos 5 pontos que Berdomás, na sexta posição, Pedro Lago Vieira (Toyota Caetano Auto) também reúne condições para melhorar o seu desempenho, tal como Miguel Campos (Macedo & Macedo), que nesta primeira parte da época esteve abaixo das expetativas, ao contabilizar uma desistência (Fafe) um 9º e um 4º lugar. O piloto de Famalicão figura, deste modo, atrás do francês Jean-Michel Raoux (WINTech Competição), que somará, em Lisboa, a segunda ausência consecutiva, e em igualdade pontual com José Mulero (Labasa).

Na décima posição surge Javier Villa (Asturhíbrido), separado por escassos pontos de Pierre Lafay (CHL Sporauto) e de Isaac Vera (KOBE Motor), que não se inscreveram neste Rally de Lisboa, e ainda de Albert Llovera (PCR Sport Club Esportiu). Joan Sabater (CSM Automoció) e Manu Gascou (Macedo & Macedo GTW Racing), ambos com uma pontuação, fecham a tabela classificativa, na qual Jonathan Rieu (WINTech Competição) não soma qualquer ponto.

Com 10 classificativas (100,86 km), o Rally de Lisboa arranca na sexta-feira, com o Qualifying (11:30) e o Shakedown (13:45/15:15), na região de Torres Vedras. Com sede na Doca de Pedrouços, em Lisboa, onde está localizado o Parque de Assistência, a prova organizada pelo CPKA tem início na manhã de sábado, pelas 9:00, com os troços de Vila Franca de Xira 1 (8,66 km), Alenquer 1 (16,43 km) e Vinhos de Lisboa 1 (5,26 km). De tarde, os pilotos repetem aqueles três troços cronometrados e ainda uma passagem por Montejunto (9,08 km). No domingo disputam-se as últimas três classificativas, Loures (5,343 km), Transgrua (15,97 km) e ESC Online (9,77 km), sendo o final da prova às 13:39, junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.