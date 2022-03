Toyota Gazoo Iberian Cup: duas semanas para a estreia no Azores Rallye | AutoSport

Aproxima-se a data de estreia da Toyota Gazoo Iberian Cup, as inscrições ainda não estão fechadas, só no final da próxima semana, mas para lá disso está tudo a postos para a estreia dos Toyota GR Yaris no Azores Rallye. Vítor Marques, da Toyota Caetano Portugal revelou ao Autosport que “estamos satisfeitos com a fase de desenvolvimento do GR Yaris do Iberian Cup. Será uma estreia muito aguardada pela marca ainda por cima num dos ralis mais desfiantes para pilotos e máquinas.

Está para já confirmada a presença dos responsáveis da Toyota Caetano Portugal e da Toyota Espanha nos Açores para este ‘batizado de fogo’”, disse.

Esta competição é uma novidade absoluta em termos dos ralis ibérico, e é esperada com ansiedade, já que tem tudo para lançar novos valores para os ralis nacionais, e também para permitir que nomes consagrados se mantenham em atividade, havendo nesse aspeto a possibilidade de surgir boas surpresas.