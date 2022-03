Toyota Gazoo Iberian Cup com estatuto FIA International Series | AutoSport

Boas notícias para a Toyota Gazoo Iberian Cup, já que o recente Conselho Mundial da FIA concedeu à competição o estatuto de FIA International Series, o que para a Toyota Caetano Portugal é muito importante e também logicamente para a Toyota Espanha e Toyota Europa, já que se algum outro país a nível europeu quiser fazer disputar a competição, replicar o que está a ser feito a nível ibérico, podem-no fazer, aproveitando tudo o que já foi feito pela MSI (Motor & Sport Institute) e pela Teo Martín Motorsport, em Madrid com o carro.

O processo de desenvolvimento do carro foi longo, mas valeu a pena o investimento maior feito nas questões de segurança, por exemplo o tanque de combustível, entre outros, mas que agora com esta decisão da FIA, valoriza o projeto e quem investir nele.

O troféu está para já previsto a três anos e quem investiu ou venha a investir nele sabe agora que o carro, seja como for, pode ter vida para lá disso, e isso faz toda a diferença no investimento.

Para já, nos Açores a competição arranca com sete pilotos mas a verdade é que isso se deve ao facto de ser nos Açores, pois o AutoSport sabem que em Espanha já estão entregues vários outros carros, de equipas que preferiram arrancar mais lá para a frente.

A expetativa é que para este primeiro ano possam competir 15/16 carros, dos 30 que a Motor & Sport Institute já construiu ou está a fazê-lo.



FOTO Facebook Diogo Gago-Rally Driver