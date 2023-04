Toyota Gazoo Iberian Cup: Bruno Bulacia venceu no Rali Terras D’Aboboreira | AutoSport

Bruno Bulacia e Axel Coronado (CSM Automoció) venceram a Toyota Gazoo Iberian Cup no Rali Terras D’Aboboreira, dupla que terminou o rali 54 segundos na frente de Ricardo Costa e Rui Vilaça (Macedo & Macedo GTW Racing). Dani Berdomás chegou ao Marão motivado pela vitória no rali anterior, e mostrou ser o único capaz de desafiar o andamento do piloto boliviano, ocupando a segunda posição no final do primeiro dia de prova a apenas um segundo de diferença. Contudo, na primeira especial da manhã de sábado perdeu mais de 7 segundos, num momento em que o terceiro classificado, Ricardo Costa, estava já a mais de 25 segundos de diferença do líder.

E se Berdomás parecia ser o único com argumentos para acompanhar Bulacia, logo na especial seguinte se percebeu que a história deste rali poderia estar já a definir-se, quando o piloto da Corunha partiu um triângulo de suspensão após um excesso que o levou a sair de estrada ditando a sua desistência. Daí até ao final, Bulacia venceu em cinco das seis especiais que restavam disputar e a vantagem no final do rali superior a 54 segundos era sinónimo da sua categórica demonstração de superioridade na terra batida da Aboboreira.

Alberto Monarri teve um rali isento de incidentes e pautado pela regularidade. Conseguiu ser o segundo mais rápido em duas das especiais e o terceiro posto final foi o justo prémio pela sua prestação.

Sergi Francoli (CSM Automoció) teve um mau começo, e não resolveu os seus problemas para a manhã de sábado, pois só na última secção da prova foi capaz de rodar próximo do grupo da frente, tendo inclusive vencido a penúltima especial do rali. O sexto lugar final soube a pouco para Francoli que terminou atrás de Pedro Lago Vieira que obteve aqui o seu melhor resultado da época na quinta posição da geral, num rali em que o seu melhor resultado foi um quarto tempo na geral.

Miguel Campos partiu condicionado por dois resultados que não revelavam consistência com o final de época de 2022 onde foi um dos pilotos que lutavam pelo título, e durante este rali também nunca se aproximou dos tempos dos mais rápidos contentando-se com o quarto lugar final.

Com a contabilização dos resultados do Rali Terras D’Aboboreira, Bruno Bulacia é o novo líder da classificação da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup com dois pontos de vantagem sobre Sergi Francoli e Ricardo Costa, ambos com 52 pontos, com a vantagem do desempate a pender para o piloto espanhol dado ter já uma vitória esta época.

Num rali difícil, o Toyota Yaris mostrou-se perfeitamente apto para enfrentar o desafio – Bulacia terminou na 12ª posição da classificação geral absoluta, e foi o melhor dos carros que não pertenciam à classe Rally 2 a surgir na tabela, mais uma vez uma clara indicação que as evoluções técnicas introduzidas para esta época o tornaram numa ainda melhor opção competitiva para os ralis.

Em termos de calendário para 2023, surge uma alteração justificada pelo risco elevado de incêndios em Espanha, forçando o adiamento do Rally Pozoblanco para meados de Novembro. Assim, a próxima prova da TGRIC será o Rally de Lisboa agendado para os dias 24 e 25 de Junho, assinalando a chegada dos pisos de asfalto.

Classificação

1º Bruno Bulacia/Axel Coronado (CSM Automoció) 1:12:05,4

2º Ricardo Costa/Rui Vilaça (Macedo & Macedo GTW Racing), +54,1

3º Alberto Monarri/Alberto Chamorro (IPPON Motor Vallés), +1:26,7

4º Miguel Campos/Carla Salvat +2:23,5

5º Pedro Lago/Ricardo Faria (Toyota Caetano Auto), +3:45,5

6º Sergi Francolí/Javier Moreno (CSM Automoció), +4:18,7

7º Javier Villa/Enrique Alonso (Asturhíbrido), +4:42,0

8º José Carlos Mulero/Carlos Fernández (Labasa), +6:58,3

9º Manu Gascou/Silvestre Corentin (Manu Gascou) +11:10,1

10º Albert Llovera/Óscar López (PCR Sport Club Esportiu), +11:40,0

11º Joan Sabater/Gerard Taberner (CSM Automoció), +16:31,1