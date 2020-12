Títulos madeirenses de ralis em risco?

O CD Nacional comunicou ontem a sua decisão de cancelar o Rali de São Vicente, aquela que deveria ter sido a prova de abertura do Campeonato da Madeira de Ralis Coral e que, devido à pandemia, foi numa primeira fase, adiada para novembro e, face à proibição de realização de eventos desportivos no arquipélago por um mês, posteriormente para dezembro. O clube organizador liderado por José Canha chegou a ponderar o adiamento para janeiro mas vários fatores, de entre os quais a necessidade de algumas viaturas com matrícula estrangeira deverem sair da ilha, forçaram a anulação.



Este cenário coloca a possibilidade do campeonato não ser homologado na medida em que o regulamento prevê que o campeonato não seja efetivo se não se realizarem cinco dos sete eventos inicialmente previstos. O artigo 2.1 do referido regulamento não foi alterado, como aconteceu noutros campeonatos, na altura da retoma da competição regional em julho apesar das solicitações de vários intervenientes e entidades, alertando para que 2020 era um ano atípico e, apesar da vontade coletiva em levar para a frente os ralis, nada garantia que poderiam efetivamente se concretizar.



Com o cancelamento do Rali de São Vicente, o pior cenário viria a se concretizar. Agora, face à possibilidade do campeonato não ser homologado, tanto Miguel Nunes, que venceu os quatro eventos levados à estrada e conquistou 117 dos 120 pontos possíveis, como outros pilotos nos campeonatos dos agrupamentos e troféus poderão ver-lhes negada a obtenção do título. Algo que muitos clamam uma injustiça numa época que exigiu grande esforço logístico e financeiro de concorrentes e clubes organizadores.



Segundo declarações do diretor da FPAK residente na Madeira, Pedro Melvill Araújo, à RTP Madeira, a federação irá estudar a situação e decidir em conformidade. Ni Amorim, presidente do organismo, estará brevemente na ilha para assinar um novo protocolo com o patrocinador principal da competição.

João Freitas Faria