Títulos FIA nos ralis só com um mínimo de 50% de provas feitas | AutoSport

Como compromisso para aumentar a importância dos títulos da FIA, os títulos de ralis não serão atribuídos aos pilotos que não participem em pelo menos metade do número de rondas programadas ou em metade das provas necessárias para serem elegíveis para um título de campeão.

A alteração das regras para 2024 é uma tentativa de evitar que um piloto ganhe um título FIA disputando apenas uma prova, o que diminui fortemente o valor do título em questão se a concorrência de outros pilotos for limitada ou inexistente. Significa que, se um campeonato for composto por seis rondas, um concorrente tem de disputar três rondas para ser elegível para um título FIA.

Embora os níveis de entrada tenham evitado em grande medida que este cenário ocorresse, houve ocasiões em que um piloto disputou uma ronda de um campeonato, venceu a sua categoria e conquistou o título devido ao facto de não haver participantes nas outras rondas.

Além disso, para que um título FIA seja atribuído a um campeonato com várias provas, pelo menos 50% do número previsto de eventos, de acordo com o calendário original, deve ter sido realizado.