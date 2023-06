The Racing Factory em três frentes: Lisboa, Letónia e Ourense | AutoSport

No espaço de três dias (16, 17 e 18 de junho), a estrutura da The Racing Factory terá pela frente um triplo desafio de grande dimensão, quer em termos técnicos, quer em termos humanos e logísticos.

Em Portugal, a TRF estará presente no Rally de Lisboa, onde, pelas mãos da dupla campeão nacional formada por Armindo Araújo e Luís Ramalho, estreará o novo Skoda Fabia RS, naquele que será um exigente teste de preparação para a segunda parte da época do Campeonato de Portugal de Ralis, integralmente disputada em pisos de asfalto.

Mas o rali mais perto da capital portuguesa apresenta-se na edição deste ano com importância acrescida, pois consagrará o vencedor da Taça de Portugal de Ralis 2023, troféu que a dupla da The Racing Factory tudo fará para vencer, aumentando os já ricos palmarés individuais e da equipa.

O Rally de Lisboa terá como palco os concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Cadaval, municípios estes todos a norte de Lisboa. A estrutura da prova na estrada será dividida em 11 Provas Especiais de Classificação, disputadas durante os dias 17 e 18 de junho.

Já na vizinha região da Galiza, no Norte de Espanha, será o Rallye Ourense Recalvi a concentrar as atenções da equipa.

Iago Gabeiras e Adrián Varela estarão aos comandos do Peugeot 208 Rally4 da TRF e partem altamente motivados para lutar pela vitória na Peugeot Rally Cup Ibérica.

Ocupando a 2ª posição após as duas primeiras provas, apenas a 4 pontos da liderança, Iago Gabeiras corre “em casa”, num terreno que conhece de forma profunda, estando claramente entre os favoritos ao triunfo da competição particular da marca francesa.

A 56ª edição do Rallye Ourense Recalvi conta com 12 classificativas, disputadas nos dias 16 e 17 de junho, que totalizam 163,6 quilómetros contra o cronómetro.

Bem a norte da Europa, é a vez da Letônia receber o ERC-European Rally Championship e a The Racing Factory volta a depositar confiança nas duplas lideradas por Mikko Heikkilä e Max McRae.

Quanto ao campeão finlandês, este Tet Rally Liepāja assume-se como uma oportunidade de ouro para voltar a estar na luta pelos lugares do pódio e, se possível, pela vitória na prova, resultado que, por tudo quanto tem vindo a fazer aos comandos do Skoda Fabia Rally 2 EVO da TRF, o piloto navegado pelo seu compatriota Samu Vaaleri já merece alcançar.

O jovem McRae, que tem como copiloto Macartan Kierans, vê no rali mais uma excelente oportunidade para dar continuidade à sua evolução, quer na adaptação ao Opel Corsa Rally4, quer no que respeita ao ritmo de corrida, assumindo como objetivo pontuar de forma sólida dentro do pelotão do Júnior ERC.

As duas duplas The Racing Factory terão pela frente na prova letã 183,7 quilómetros divididos por 10 classificativas, disputadas nos dias 17 e 18 de junho.

Mas mesmo perante um fim-de-semana tão desafiante, Aloísio Monteiro, CEO da The Racing Factory não muda o discurso, assumindo que “a TRF tem demonstrado, desde o seu nascimento, que, onde entra, é para discutir vitorias e títulos. Temos total noção de que o próximo fim-de-semana será um dos mais exigentes da época, mas também se apresenta como uma tripla oportunidade de discutir os lugares cimeiros nas quatro frentes e que as nossas duplas estarão envolvidas e, quando falo de lugares cimeiros, falo de posições no pódio e discussão das vitórias”.

“Temos um título que podemos ganhar em Lisboa, com o Armindo, o que seria extraordinário na estreia do nosso novo Skoda Fabia RS, sendo para a TRF motivo de grande orgulho sermos a primeira estrutura nacional a quem a Skoda Motorsport entrega uma unidade”, enfatiza.

Nas outras frentes, Aloísio Monteiro considera que “o Iago já provou que está na Peugeot Rally Cup Ibérica para a vencer e o Mikko já merece chegar à uma vitória num rali do Europeu. Quanto ao Max, a prova será mais um passo para se tornar o piloto de topo que a nossa equipa considera que vai ser num futuro próximo”, assumindo ainda “grande orgulho por todos os nossos elementos da equipa técnica que, uma vez mais, fizeram um trabalho magnífico, deste feita na preparação destas importantes três provas”.