The Racing Factory apresentou Gravel Test Center

Há pouco mais de um ano, no decorrer da cerimónia de inauguração das instalações físicas da The Racing Factory, Aloísio Monteiro lançava o objetivo de criar uma academia de treino e formação que pudesse vir a apoiar os pilotos da sua equipa e outros interessados. Agora, e depois de alguns meses de preparação do espaço e logística associada, a The Racing Factory anunciou já um dos primeiros passos nesse sentido, apresentando o projecto Gravel Test Center TRF by ORT.



Já a partir deste mês de março, num projeto em parceria com a ORT – Outeiro Racing Team, a The Racing Factory passa a contar e disponibilizar um espaço em pisos de terra dedicado ao exercício exclusivo de treinos, testes e desenvolvimento de viaturas de competição e que em breve poderá ainda evoluir para a alavancagem de outras ideias e projetos da equipa.

Para Aloísio Monteiro, CEO da The Racing Factory, este é apenas o cumprir de mais um objetivo, pelo qual a equipa já trabalhava há algum tempo. “Podemos dizer que colocámos uma ‘primeira pedra’ em mais uma ideia que visa promover o desporto motorizado em território nacional. Tivemos a felicidade de encontrar uma enorme abertura da família ORT e procurámos desenvolver um espaço privado, com diversos trajetos em pisos de terra, que permitem a realização de testes de viaturas de competição e alguns outros tipos de atividades e eventos e que agora dá corpo ao nosso Gravel Test Center. Apesar de ainda termos mais algum caminho pela frente até à sua criação, podemos dizer que pretendemos também implementar neste espaço uma parte do nosso projeto ‘Rally School Academy’, um projeto de escola de pilotos e desenvolvimento de condução. O caminho está delineado, resta-nos continuar a trabalhar, para por de pé esta ideia”, explicou.



Com uma configuração em circuito, que poderá variar na opção de trajetos a percorrer, o Gravel Test Center localiza-se no concelho de Leiria e reúne, para além das diversas pistas disponibilizadas que contam com zonas rápidas e lentas e da absoluta privacidade do espaço, um conjunto de excelentes condições para apoiar o trabalho das equipas, nomeadamente uma base de trabalho em zona limpa, com disponibilidade de pontos de eletricidade, pontos de água, um balneário e WC para apoio dos clientes.

Justino Reis, mostrava-se também muito satisfeito com o lançamento oficial deste espaço, que já foi ‘aprovado’ pelos principais clientes da equipa de Santa Maria da Feira, entre os quais, o Campeão Nacional de Ralis, Armindo Araújo. “Acima de tudo, este Gravel Test Center servirá como uma excelente base para que os pilotos possam testar e desenvolver as suas viaturas num espaço com total segurança e privacidade, num trajeto desenhado para maximizar uma excelente possibilidade de afinação de viaturas em pisos de terra. Neste momento, e numa fase em que ainda estamos a desenvolver outras alternativas e melhoramentos, já estarão disponíveis trajetos que variam entre circuitos curtos, com cerca de 800 metros, até versões mais longas, a rondar os 3 quilómetros. Outros trajetos com ligeiro aumento na distância deverão ser brevemente disponibilizados”.

Para potenciar este espaço, a The Racing Factory e a ORT perspetivam ainda a possibilidade de, para além da instalação de uma ‘Rally School’, a realização de ações na área de desenvolvimento de pilotos e co-pilotos, apresentações de viaturas, Race & Co-driver experiences, aluguer de viaturas, eventos empresariais, entre outros.