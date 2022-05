TGR Iberican Cup: Kevin Saraiva fora do Rali de Portugal | AutoSport

Depois de terem marcado presença no Rali de Serpa em preparação para o Rali de Portugal, no troféu TGR Iberican Cup, Kevin Saraiva e Inês Veiga viram a sua inscrição para a prova do WRC negada, já que desde o início deste ano saiu uma norma que impede pilotos sem carta de condução de participar em provas do Mundial de Ralis, embora, pelos vistos possam correr no ERC, tal como sucedeu nos Açores, com a Inês veiga a guiar nas ligações: “É com enorme tristeza e sentimento de impotência e profunda frustração que vos comunico que a organização do Rally de Portugal não permite a minha participação nesta prova.

Estou impedido de realizar o maior evento desportivo em Portugal, onde iria dar imenso retorno aos meus parceiros. Peço imensa desculpa a todas as pessoas envolvidas no projeto, a todos os fãs e a todos os parceiros por todos os prejuízos causados.

Vamos juntos refletir imenso e ponderar seriamente se continuaremos a disputar a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, uma vez que, pelos vistos, esta não é uma competição de iniciação”, escreveu o jovem nas suas redes sociais.

Depois de já não ter marcado presença no Rali Terra de Auga, segunda prova da competição, o jovem piloto também não pode disputar o Rali da Catalunha exatamente pelas mesmas razões.