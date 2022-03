TGR Iberian Cup, Miguel Campos: “está aqui um bom troféu, uma boa iniciativa“ | AutoSport

Miguel Campos/Nuno R. Silva (Toyota GR Yaris) são os primeiros vencedores da nova TGR Iberian Cup. tiveram alguma luta na fase inicial da prova, mas assim que Miguel Campos colocou o’chip’ certo, afastou-se na classificação: “Estamos muito contentes, tanto eu quanto a Inside Motor, a nossa equipa trabalhou bem, nós de manhã logo na primeira especial tivemos uma saída de estrada onde perdemos 10 segundos, e mesmo assim só perdemos 0.7s para o tempo do Berdómas, logo aí vimos que tínhamos margem para lutar pela vitória, atacamos, conseguimos gerir durante todo o dia e acabámos com uma vantagem muito significativa.

E isso dá-nos tranquilidade. O Toyota mostrou-se um carro para já muito fiável, o nosso carro não teve qualquer problema, portanto está aqui um bom troféu, uma boa iniciativa, penso que se houver um bom retorno e uma boa imagem, à volta deste troféu, tem tudo para vingar, é um bom troféu, mesmo para quem se quer iniciar, pois é um 4X4, e nos ralis começar num 4X4 é sempre um bom ponto de partida.

Eu já conduzi carros com outro nível de potência, este carro tem uma carroçaria que é muito equilibrada, eu gostei muito o carro é muito fácil de conduzir. É claro que em termos de mecânica, é um carro praticamente de série mas é um carro que dentro do conceito deste troféu, dá gozo…”