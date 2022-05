TGR Iberian Cup, Miguel Campos: “continuamos a liderar, o que está dentro dos objetivos” | AutoSport

Depois de terem vencido nos Açores, primeira prova da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Miguel Campos/Nuno Rodrigues da Silva terminaram no quarto lugar no Rali Terra de Auga, o que ainda assim lhes permitiu manterem-se como líderes da competição.

Apontados como favoritos à vitória na segunda prova do Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, depois da vitória no Rallye dos Açores, a dupla enfrentou muitos problemas de embraiagem no Toyota Yaris GR, desde o shakedown até ao final prova: “Logo no Shakedown ficamos sem embraiagem e já tivemos muita dificuldade em levar o carro até à assistência.

Depois de ‘sangrada’ a embraiagem, pensávamos que no primeiro troço o problema estaria resolvido, mas a verdade é que voltamos a ter muitas dificuldades”, refere Miguel Campos, explicando que “pensamos em abandonar a prova, mas juntamente com a Inside Motor decidimos continuar, mesmo com muitas dificuldades em trocar de caixa e a arrancar para os troços”.

Mas a prova de Miguel Campos teve ainda outros contratempos, com o piloto a referir que “a juntar à embraiagem, o nosso Yaris voltou a ter problemas de diferencial, que aconteceu também com outros carros do Troféu e que a organização do mesmo deveria já ter resolvido. Algo devia ser feito para que tal não suceda novamente, até porque do ponto de vista mecânico o carro tem revelado uma boa fiabilidade”.

A verdade é que estes problemas afetaram imenso a prestação de Miguel Campos, não permitindo que pudesse lutar pela vitória como pretendia, não lhe permitindo melhor que um 4º lugar final no Toyota Gazoo Racing Iberian Cup neste rali. “Foi o resultado possível e deve-se à enorme resiliência que toda a equipa demonstrou para que pudéssemos chegar ao final da prova. Mesmo assim, continuamos a liderar o Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, após as duas primeiras provas, o que não deixa de estar de acordo com os nossos objetivos para esta temporada. Quero também agradecer o trabalho desenvolvido pela Inside Motor”.

A próxima prova do Toyota Gazoo Racing Iberian Cup é o Vodafone Rally de Portugal, também disputado em pisos de terra, que se realiza dias 19 e 22 de maio, sendo que este troféu realiza apenas a primeira etapa.

Classificação Toyota Gazoo Racing Iberian Cup:

1º Miguel Campos – 38 pontos

2º Ricardo Costa – 35 pontos

3º Fran Cima – 28 pontos

4º Daniel Berdomás – 22 Pontos

5º Sergi Francolí – 22 pontos