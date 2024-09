TGR Iberian Cup: Javi Villa vence o Rallye de Llanes

Javi Villa e Enrique Velasco ganham o Rallye de Llanes, a sexta prova do TGR Iberian Cup, que se corre com os Toyota GR Yaris RZ Cup. Bruno Bulacia é o líder da competição, com 116 pontos, Javi Villa segundo, com 97, e Josep Bassas terceiro, com 91 pontos. A próxima prova pontuável para o S-CER e a TGRIC será o Rallye RACC da Catalunha

O Rallye de Llanes, que se disputou no fim de semana, foi a sexta prova pontuável na TGR Iberian Cup, a competição monomarca organizada pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e Motor & Sport Institute. Um rali marcado pelas constantes mudanças da meteorologia que dificultaram a escolha de pneus para cada classificativa.

José Lamela (Grupo Breogán) foi quem marcou o melhor tempo na PEC 1, seguido de Javi Villa (Asturhíbrido) e Josep Bassas (IPPON Motor Vallés), piloto que na PEC 2 seria o mais rápido. Nesta mesma classificativa, Bruno Bulacia (CSM Automoció) teve que desistir, com problemas mecânicos. Concluída a primeira “ronda”, os três primeiros classificados dos Toyota GR Yaris RZ Cup da TGRIC estavam separados por 10.4 segundos.

Com três provas especiais de classificação no final da primeira etapa, Bassas (IPPON Motor Vallés) marcava um novo melhor tempo, enquanto Javi Villa (Asturhíbrido) foi o mais rápido nas PEC 4 e 5. Deste modo, o piloto asturiano terminou a primeira etapa como líder, com 10.1 segundos de vantagem sobre José Lamela (Grupo Breogán), que embora tivesse acabado na segunda posição foi forçado a abandonar no termo da jornada, devido a um problema mecânico. Josep Bassas (IPPON Motor Vallés) acabava em terceiro, a 11.3 segundos do líder.

Fechavam a classificação da primeira etapa Pedro Lago (Toyota Caetano Auto), Isaac Vera, que reaparecia no carro da Kobe Motor, Manuel Martins, José Mulero (Labasa) e Iván Raña (Grupo Breogán).

Para a segunda etapa estavam programadas 8 classificativas, entre as quais a mais extensa do rali, Nueva-Labra (19,98 km), mas esta, por razões de segurança, acabou por ser cancelada nas suas duas passagens. Josep Bassas (IPPON Motor Vallés) venceu a PEC 7 e Javi Villa (Asturhíbrido) oferecia-lhe réplica na PEC 9. Ambos chegavam aos troços decisivos da tarde separados por 8.5 segundos, com Pedro Lago (Toyota Caetano Auto) numa cómoda terceira posição.

Na primeira “ronda” da tarde, depois dos tempos “scratch” de Bassas (IPPON Motor Vallés), a diferença em relação a Javi Villa (Asturhíbrido) era de 1 segundo quando restavam apenas duas “especiais”. Maior emoção na competição monomarca dos Toyota GR Yaris RZ era impossível.

Javi Villa (Asturhíbrido) marcaria um novo melhor tempo na PEC 12, enquanto Bassas (IPPON Motor Vallés) venceu o último troço, mas terminou o rali a 5.1 segundos do piloto asturiano.

Pedro Lago (Toyota Caetano Auto), com um ritmo muito constante, concluiu em terceiro, seguido de Isaac Vera (Kobe Motor), que realizou um rali de trás para a frente. Manuel Martins foi quinto, na frente de José Mulero (Labasa) e de Iván Raña (Grupo Breogán). Bruno Bulacia (CSM Automoció) regressou à prova na segunda etapa, depois do abandono no dia anterior, e fechou a classificação (8º).

Depois desta sexta jornada da TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup, Bruno Bulacia (CSM Automoció) mantém a liderança do campeonato, com 116 pontos; Javi Villa (Asturhíbrido) é segundo, com 97 pontos, e Josep Bassas (IPPON Moor Vallés) terceiro, com 91 pontos.

Miguel Campos (Macedo & Macedo GTW Racing), embora estivesse inscrito nesta prova, não compareceu. A próxima prova pontuável na TGR Iberian Cup será o Rallye da Catalunha (17/18 outubro), em piso de terra.

CLASSIFICAÇÃO Rallye de Llanes

1º Javier Villa/Enrique Velasco Asturhíbrido 1:06:21.5

2º Josep Bassas/Manel Muñoz IPPON Motor Vallés +5.1

3º Pedro Lago/Marco Macedo Toyota Caetano Auto +4:13.3

4º Isaac Vera/Sergio Cerezo Kobe Motor + 5:42.0

5º Manuel Martins/Rui Vilaça + 7:09.5

6º José Mulero/Roberto Martínez Labasa + 8:09.5

7º Iván Raña/Gloria Alonso + 9:27.0

8º Bruno Bulacia/Gabriel Morales CSM Automoció + 43:24.2

Classificação TGR Iberian Cup 2024

1º Bruno Bulacia CSM Automoció 116

2º Javier Villa Asturhíbrido 97

3º Josep Bassas IPPON Motor Vallés 91

4º Pedro Lago Toyota Caetano Auto 77

5º Miguel Campos Macedo & Macedo GTW Racing 72

6º José Lamela Grupo Breogán 61

7º Manuel Martins 42

8º José Mulero Labasa 37

9º Ivan Raña Grupo Breogán 25

10º Isaac Vera Kobe Motor 14

11º Ricardo Costa Macedo & Macedo GTW Racing 4