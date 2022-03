TGR Iberian Cup, Fran Cima: “O carro é fiável, mas há trabalho a fazer nas próximas provas” | AutoSport

Fran Cima/Juan Luis Garcia (Toyota GR Yaris) foram terceiros classificados no Troféu TGR Iberian Cup, terminando a mais de quatro minutos de Miguel Campos, mas o espanhol está contente com este troféu: “Este foi o meu primeiro rali com o Toyota, os primeiros quilómetros. Foi um rali muito mais difícil do que pensava, vínhamos para acabar nos três primeiros e a pensar na temporada.

Estamos muito contentes por ter terminado em terceiro. O carro vai evoluir, mas ainda não está ao meu gosto. Por outro lado, é fiável, mas há trabalho a fazer nas próximas provas.

Já corremos em vários troféus monomarca, mas um carro 4X4 assim não e o troféu tem prémios muito bons, o apoio da marca é importante”.