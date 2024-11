TGR Iberian Cup: Bruno Bulacia favorito ao título no Rali de Murça

Bruno Bulacia, piloto boliviano da CSM Automoció arranca para a prova de fecho da temporada com uma vantagem superior a 30 pontos e está perto de somar o seu primeiro grande sucesso a nível internacional. Javier Villa (Asturhíbrido), com mais 11 pontos que Josep Bassas (IPPON Motor Vallés), apostará tudo na manutenção do segundo lugar na final do troféu ibérico da Toyota.

O Rali de Murça, uma novidade este ano no calendário da TOYOTA GAZOO Racing Iberian Cup (TGRIC), vai ser palco da decisão, no próximo sábado, de quem vencerá a competição organizada pela Toyota Caetano Portugal, Toyota Espanha e Motor & Sport Instituto (MSI), com o jovem boliviano Bruno Bulacia (CSM Automoció) amplamente favorito.

Depois de ter sido terceiro classificado em 2023, ano em que já somou duas vitórias, prepara-se agora para amealhar o seu primeiro título internacional nos ralis, numa época em que contabiliza quatro triunfos em sete provas: Fafe, Aboboreira, Lisboa e Catalunha. Foi, até esta jornada de encerramento da TGRIC, o único a conseguir vencer tanto em terra, onde é especialista e se destaca claramente da concorrência, como no asfalto, neste último caso em Lisboa.

Com uma vantagem de 31 pontos para Javier Villa (Asturhíbrido), antigo multicampeão espanhol de Montanha, o mais novo (22 anos) dos irmãos Bulacia tem tudo para sair de Murça, onde voltará ao seu tipo de terreno predileto – a última prova dos Toyota GR Yaris RZ em classificativas de terra data de abril, na Aboboreira – a festejar a vitória final.

Dada a diferença de pontos que o separa do líder e ainda a particularidade de não se sentir tão confortável quanto no asfalto, tipo de piso em que venceu duas vezes esta época (Sierra Morena e Villa de Llanes), o grande objetivo de Javier Villa (Asturhíbrido) em Murça passa por manter o seu segundo lugar na tabela classificativa, face aos intentos de Josep Bassas (IPPON Motor Vallés). O piloto catalão, vencedor do Rias Baixas, encontra-se a 11 pontos de Villa e ainda pode aspirar à segunda posição final da TGRIC. De qualquer modo, Bassas também estará obrigado a olhar para trás, dado que o seu terceiro lugar está ainda ao alcance de Pedro Lago Vieira (Toyota Caetano Auto). E são precisamente 11 os pontos que separam o piloto português, quarto classificado, de Bassas, pelo que esta jornada na região portuguesa de Trás-Os-Montes promete duelos interessantes e apresenta uma particularidade: por ser a última prova, há um coeficiente de 1.5 a adicionar tanto aos pontos da classificação final do rali como nas vitórias das classificativas.

Em face da ausência de Miguel Campos (Macedo & Macedo GTW Racing), José Lamela (Grupo Breogán) terá ao seu alcance o quinto lugar final da TGRIC, numa prova de fecho da temporada em que se registaram apenas 7 inscritos, com Manuel Martins e Ivan Rana a completarem o leque de participantes.

O Rali de Murça, tem início na manhã de sábado, com um total de três classificativas diferentes, a mais extensa com 14,34 km, tendo duas deles três passagens e uma apenas com duas, totalizando 90,60 km ao cronómetro.