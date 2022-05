TG Iberian Cup, Rally Terra de Auga: Triunfo de Sergi Francoli | AutoSport

Sergi Francoli/María Salvo (Toyota GR Yaris), venceram a segunda prova da Toyota Gazoo Iberian Cup, depois de baterem os seus congéneres Daniel Berdomas/Lorenzo Carnes (Toyota GR Yaris) por 31.3s, depois duma interessante luta em que os contratempos tiveram muita influência no resultado final. Berdomas pareceu ser sempre mais rápido, mas também teve mais problemas.

Ricardo Costa/Rui Vilaça (Toyota GR Yaris), foram terceiros a 1m07.9s da frente, com Miguel Campos/Nuno R. Silva (Toyota GR Yaris), em quarto a 1m54.5s, com Francisco Cima/Juan Cantero (Toyota GR Yaris) em quinto a 2m49.9s.

Daniel Berdomas foi o primeiro líder, deixando S. Francoli, a 0.7s, com Miguel Campos a ficar a 10.0s e Ricardo Costa a 23.1s. Na PE2, Berdomas atacou e colocou Francoli a 16.3s na geral, com Miguel Campos a ficar a 43.5s e Ricardo Costa mais atrás a 54.2. Boal uta entre os dois portugueses.

Na especial seguinte, a terceira, um furo levou Berdomas a perder 22.9s e com isso Francoli passou para a frente do rali, deixando o seu compatriota a 6.6s. Na PE4, reação de Berdomas, que voltou a assumir a liderança, com Francoli a ficar a 1.8s. Com a anulação da PE5, tudo ficou por decidir no último troço do rali com Berdomas a ser novamente azarado. Perdeu 33.1s e com isso a liderança para Francoli que venceu por uns enganadores 31.3s para Berdomas.

A luta dos dois portugueses foi interessante. Miguel Campos rodou inicialmente na frente de Ricardo Costa, mas este passou para a frente (3º lugar) de Campos, na PE3, e por aí ficou até ao fim, com ambos a terminarem separados por 46.6s.