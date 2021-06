‘Teste’ bem-sucedido de Nelson Silva no RallySpirit | AutoSport

O piloto do Mitsubishi vermelho ‘coroou’ a sua participação no evento Legend com uma exibição muito conseguida, pois aliou os objetivos de preparação para as próximas provas com o espetáculo para o público.

Nelson Silva e José Janela procuraram sobretudo usufruir das sensações a bordo do Mitsubishi, sem a tensão própria que naturalmente tinham tido nos ralis de Vieira do Minho e Terras d’Aboboreira, provas “a doer” para os objetivos de época, sendo que no RallySpirit Altice o que o piloto mais apreciou foi ter espetadores a assistir às classificativas, coisa que também não tinha sucedido nas duas provas anteriores: “Foi fantástico sentir novamente o público, tanto no final como nas ligações e nas especiais!”.

Como esta participação na prova da X Racing era encarada como um teste a abordagem foi diversa: “Fomos com a intenção de fazer quilómetros. Andamos sempre com uma margem de segurança, uma vez que o objetivo era apenas esse. Na super especial atacamos um pouco mais, para brindar o público com algumas derrapagens e nos divertir-nos, como é óbvio”, confirmou Nelson Silva.

A equipa também esteve presente neste RallySpirit Altice com o regressado João Sousa, que tendo Bruno Abreu como navegador num competitivo Peugeot 206 S1600, não foi tão feliz, “uma vez que teve de desistir no segundo dia, devido a problemas elétricos”, explicou Nelson Silva. Ainda assim João Sousa chegou a ter uma primeira etapa em evolução, uma vez que evidenciava ainda uma certa falta de ritmo devido à prolongada paragem (oito anos). Nelson Silva já pensa na próxima participação da equipa: “O próximo passo é o Rali de Famalicão, a cotar para o campeonato Norte de Ralis e para o Desafio Kumho, onde ambos pretendemos uma boa classificação”.