Team Armindo Araújo em ‘peso’ no Rali de Santo Tirso: “Ninguém ficou sozinho em casa” | AutoSport

No Team Armindo Araújo é habitual vermos Armindo Araújo e Luís Ramalho a competir na estrada, enquanto a sua ‘entourage’ o apoia nos ‘bastidores’. Desta vez, foi tudo um ‘bocadinho’ diferente…

Toda a estrutura do Team Armindo Araújo esteve presente no Rali de Santo Tirso, cada um nas suas funções. Resumidamente, todos estiveram ligados ao rali. Senão vejamos: Armindo Araújo voltou a fazer dupla com Pedro Queirós, Nuno Coelho, regressou após oito anos afastado da competição automóvel, ele que militou no Campeonato Nacional de Ralis Promoção, Open e CNR, voltou sentar-se dentro de um carro de competição para guiar, ele que tem estado estes anos, desde 2018, inserido no Team Armindo Araújo. A seu lado, esteve Luís Ramalho, habitual navegador de Armindo Araújo.

Miguel Rodrigues ‘fez’ de carro ‘00’, Nuno Castro foi Diretor de Prova Adjunto e Diretor de Segurança, do Rali de Santo Tirso, o resto da equipa de mecânicos e colaboradores esteve, naturalmente a acompanhar o piloto na prova.

O Mário Paulo (Racing Graphic Design), designer, fez o cartaz da prova, e o Rui Francisco Soares, engenheiro de Elfyn Evans na Toyota Gazoo Racing WRT, e que também colabora com o Team Armindo Araújo, ‘agarrou’ no seu Subaru Impreza com as cores oficiais, quem tem vindo a construir há alguns anos, tirou-o novamente da garagem, e foi disputar o rali. Não andou muito, mas há-de voltar com uma “transmissão mais resistente”. Portanto, como se percebe, ninguém ficou em ‘casa’, todos fizeram, de uma forma ou de outra, parte do rali.

Como se sabe, Armindo Araújo voltou a fazer dupla com Pedro Queirós e, 21 anos depois, alinhou no rali que nunca tinham disputado, mas que serviu de mote para o início das suas carreiras no automobilismo. Agora, e inserido no Campeonato Regional de Ralis, o Rali de Santo Tirso permitiu este reencontro oficial e nada melhor que uma vitória, na prova extra, para assinalar o momento.

Para o campeão nacional “ter havido a possibilidade de disputar este rali com o Pedro (Queirós) foi uma enorme alegria e um momento que nos fez relembrar o ano de 2000, quando resolvemos fazer o Campeonato de Promoção. Após todos estes anos parecia que tinha sido ontem a última vez que corremos juntos. Divertimo-nos muito, acho que demos um excelente espetáculo para o imenso público presente em Santo Tirso. Acima de tudo, é um orgulho muito grande correr em casa. Foi emocionante percebermos dentro do carro, o apoio e o carinho que os tirsenses que nos evidenciaram durante todas as classificativas”, disse no final Armindo Araújo.

A edição 2021 do Rali de Santo Tirso assinalou o regresso de uma dupla campeã dentro do Skoda Fabia R5, mas permitiu também que todos os elementos do Team Armindo Araújo tivessem marcado presença na prova do Clube Automóvel de Santo Tirso. “Para além do orgulho de correr em casa, foi uma enorme satisfação ter tido aqui toda a minha equipa envolvida no rali, de uma forma completamente diferente da que é habitual durante o ano.

O Luís Ramalho disputou o rali com o Nuno Coelho e foi uma grande ajuda no regresso dele à competição passados 8 anos. Parabéns pelo nono lugar da geral e vitória na sua classe. Ao Miguel Rodrigues coube a importante tarefa de guiar uma das viaturas zero. O Nuno Castro, como é já habitual, acumula nos ralis do CAST a função de Diretor de Prova Adjunto e Chefe de Segurança. O nosso designer Mário Paulo, com a sua qualidade de sempre foi o criador da imagem do Rali de Santo Tirso 2021, e o Rui Soares, que é o meu Engenheiro de carro, acabou por ser o menos feliz, já que foi obrigado a abandonar logo na primeira especial, depois do seu novo Subaru Impreza ter partido uma transmissão após o arranque. Foi, sem dúvida um privilégio, e uma situação inédita a que vivemos todos este fim de semana”, disse ainda o piloto de Santo Tirso.

O Team Armindo Araújo regressará novamente à ação, dentro de pouco mais de quinze dias, para a disputa do Rali Serras de Fafe e Felgueiras, agora com o foco totalmente direcionado para o Campeonato de Portugal de Ralis.