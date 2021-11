Taça de Portugal dos Ralis Regionais no Algarve: ‘Caneco’ para sete | AutoSport

A FPAK e o Clube Automóvel do Algarve levam este ano a cabo a Taça dos Campeões de Ralis Regionais/Claudino Romeiro, evento que pretende reunir os melhores classificados dos ‘regionais’ lusos.

A apresentação do evento teve lugar no Hotel Algarve Casino, contou com a presença do Campeão de Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio, que vai ‘fazer’ de carro zero na prova, destacando também a possibilidade dos adeptos algarvios poderem aproveitar a ocasião para celebrar o bicampeonato nacional de ralis.

Tendo como palco as classificativas em asfalto do Rallye Casinos do Algarve, a prova reunirá os melhores classificados nos sete grupos comuns aos campeonatos regionais de ralis portugueses (Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira).

Os participantes ficarão habilitados a terminar a época como o ‘campeão dos campeões’ dos regionais portugueses, assim como nas respetivas categorias!

No que aos concorrentes elegíveis diz respeito, das classificações a 31 de outubro de 2021 dos Campeonatos Regionais de 2021 do Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira os cinco melhores classificados de cada um dos grupos: P1; P2; P3; X1; X2; X3; X4.

A prova encerrará também as contas dos Campeonatos de Portugal de Ralis Clássicos, Campeonato Sul de Ralis e Campeonato de Portugal de RGT Ralis.

No momento do fecho desta edição, estavam confirmados nomes como Carlos Martins (Mitsubishi Lancer evo IX), Nuno Carujo (Mitsubishi Lancer evo IX), Nuno Venâncio (Mitsubishi Lancer evo VII), Vasco Tintim (Subaru Impreza WRX STI) , Carlos Fernandes (Mitsubishi Lancer Evo VI), Luís Mota (Mitsubishi Lancer Evo VI), Filipe Silva (Citroen Saxo VTS), Paulo Anselmo (BMW 316i Compact E36/X2-11), José Viana Martins (Renault Clio III RS) e Vítor Pascoal (Porsche 911 GT Cup), entre outros. A esta lista, irão juntar-se mais nomes quando sair a lista de inscritos oficial.

Em termos de estrutura, e dois anos depois, Lagos volta a receber ralis, já que os participantes do rali vão poder disputar uma super especial num percurso delineado à volta dos Paços do Concelho da cidade. De resto, no sábado, realiza-se o Shakedown e três especiais, Portimão, por duas vezes e a super especial de Lagos. No dia seguinte, domingo, mais cinco troços, Chilrão e Monchique percorridos duas vezes com o rali a terminar com a super especial de Portimão.

Programa

Sábado, 4 de dezembro

Shakedown (Lagoa) 4.00 km 08:00

etapa Service A – Fatacil – 15 Min 14:40

PE1 Portimão 1 9.50 km 15:33

PE2 Portimão 2 9.50 km 16:36

Service B – Fatacil – 30 Min 18:01

PE3 SSS Lagos 1.60 km 21:00

Service C – Fatacil – 45 Min 21:00

Domingo, 5 de dezembro

Service D – Fatacil – 15 Min 08:30

PE4 Chilrão 1 17.60 km 09:45

PE5 Monchique 1 10.25 km 10:25

PE6 Chilrão 2 17.60 km 11:08

PE7 Monchique 2 10.25 km 11:48

Service E – Fatacil – 30 Min 13:13

PE8 SSS Portimão 2.50 km 14:45

FOTO P1/Mondego Sport