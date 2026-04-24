Subaru Boxer Rally Spec.Z estreia no Japão e reacende ‘conversa’ sobre futuro desportivo

A Subaru vai estrear o novo Subaru Boxer Rally Spec.Z na terceira ronda do Campeonato Japonês de Ralis de 2026, o Yuho Rally Asuka, agendado para 8 a 10 de maio. Baseado no BRZ, mas profundamente transformado com motor boxer turbo de 2,4 litros e tração integral, o novo carro será pilotado por Toshihiro Arai, com Yuichi Ando como co-piloto, sob a estrutura da Subaru Team Arai e com apoio direto da marca no desenvolvimento e operação.

O anúncio representa um passo relevante na renovação do programa de ralis da Subaru no Japão e surge como uma tentativa clara de reforçar a presença competitiva da marca num campeonato que ajudou a consolidar a sua identidade desportiva. O fabricante japonês afirma que o projeto foi concebido com o objetivo de “mostrar presença” e “animar os ralis”, ao mesmo tempo que procura transferir o conhecimento obtido em competição para futuros desenvolvimentos tecnológicos.

BRZ serve de base a nova aposta da Subaru

Ao contrário da solução mais convencional que poderia apontar para um WRX, a Subaru optou por usar o BRZ como base do novo carro de ralis. A marca destaca a carroçaria compacta, a curta distância entre eixos e o baixo peso como fatores decisivos para a competitividade do projeto, agora combinado com um sistema de tração integral e um motor boxer turbo alimentado de 2,4 litros.

A designação Boxer Rally Spec.Z pretende identificar o modelo como a interpretação mais extrema da filosofia desportiva da Subaru aplicada aos ralis. Embora a marca ainda não tenha divulgado a ficha técnica completa, vários meios internacionais assinalam que se trata de uma transformação profunda face ao BRZ de estrada, pensada especificamente para competição nacional.

Toshihiro Arai lidera estreia em Nara

A estreia oficial acontecerá no Rally Asuka, terceira prova do campeonato japonês, com Toshihiro Arai ao volante. O piloto já tinha adiantado anteriormente que a Subaru estava a trabalhar numa máquina significativamente mais competitiva para introduzir a meio da temporada, objetivo agora concretizado com a chegada do novo modelo.

Segundo relatos publicados após os primeiros testes, Arai considera que o novo carro resolve grande parte dos problemas sentidos anteriormente, destacando a resposta do motor, a eficácia da travagem e a velocidade em curva. Essas primeiras impressões reforçam a ideia de que a Subaru pretende regressar ao pelotão da frente no campeonato japonês.

Projeto alimenta especulação sobre ambições futuras

Embora a Subaru não tenha feito qualquer referência a um eventual programa internacional, o aparecimento de um novo carro de ralis com tração integral, motor turbo e apoio direto da marca volta a alimentar especulação sobre a ambição desportiva futura da fabricante. Para já, porém, o foco mantém-se no campeonato japonês e na evolução de um projeto que poderá tornar-se central na próxima fase da estratégia de competição da marca.