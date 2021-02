Stephane Lefebvre estreia Opel Corsa Rally4

Stephane Lefebvre ex-piloto do WRC vai estrear em competição o novo Opel Corsa Rally4, no Rallye Le Touquet-Pas-de-Calais, que está previsto para o meio de março. A Opel precisa de mostrar do que o carro é capaz (deverá ser competitivo porque é, exceção feita a corroçaria, exatamente igual ao Peugeot 208 Rally4), e por isso ter um piloto ex-mundial a guiá-lo pode mostrar bem isso. Stephane Lefebvre vai ter dois dias de testes para aprender o carro, e depois da prova decide se continua o resto da temporada.