Sprint Rally Show: modelo inovador de provas de rali | AutoSport

A forma como os eventos de desporto motorizado são organizados tem vindo a mudar nos tempos mais recentes, e o impacto nos tradicionais modelos de organização de provas é atualmente muito mais evidente. Evidenciam-se novas realidades, novas necessidades, reconhecendo-se que captar e manter o interesse dos atuais e de novos praticantes e espectadores, é cada vez mais um crescente desafio.

E é precisamente para dar resposta a estas questões que surge a primeira edição de um inovador modelo de organização de provas de rali, com data marcada para a sua estreia nos próximos dias 20 e 21 de Maio em Oliveira de Frades, nas antigas instalações do Aeródromo da Pedra da Broa que está a ser reconvertido para uma nova realidade como base de eventos deste cariz, sendo este o fim-de-semana seguinte à realização do WRC Rally de Portugal, prolongando a “festa dos ralis” em Portugal.

A organização está a cargo de uma nova entidade promotora, a Target Road, que nasce através da parceria estabelecida entre duas entidades de reconhecida experiência a nível nacional e internacional na organização e promoção de eventos de desporto motorizado.

Um evento diferente, compacto, realizado num espaço restrito e que permite uma proximidade ímpar com o público ao utilizar um percurso único para a realização das suas provas especiais de classificação, numa área que reúne todas as condições de segurança, sem deixar de apresentar o mesmo tipo de desafio a nível desportivo para as equipas participantes, e com foco muito vincado na vertente promocional de divulgação da modalidade e das regiões onde se vai realizar.

Assim, e durante dois dias, o programa do evento vai propor diversas atividades que serão divulgadas brevemente. O projeto prevê continuidade, e para 2024 a Target Road tem já programadas algumas atividades.

Na vertente desportiva, o objetivo passa por permitir às equipas, dia 20 de Maio, a realização de uma prova mais curta e compacta, em datas pensadas de forma que possam funcionar igualmente como local de eleição para um evento promocional para as equipas, seus parceiros e convidados, reunindo-os num local aprazível e centralizado num único ponto, bem como funcionarem como sessões de teste prévias para outras provas – uma especial em terra batida com 5,7 quilómetros de extensão está a ser ultimada e será o palco para 5 passagens cronometradas – mas a parte competitiva não foi esquecida e vai existir classificação final e prémios monetários para os vencedores em cada categoria. Existe um limite de 25 inscritos que visa garantir a qualidade e as melhores condições de participação e de logística para as equipas que neste momento começaram já a demonstrar elevado interesse.

O segundo dia, 21 de maio, está dedicado às atividades promocionais, proporcionando todas as condições às equipas de receberem os seus convidados e realizarem as sessões de co-drive, entre outros atrativos.

Em termos de organização desportiva, estará a cargo do Clube Automóvel de Viseu, sob a alçada da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting com o apoio dos três municípios, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela que juntaram esforços desde o primeiro momento, reconhecendo a importância que tem para a sua própria promoção e incremento da capacidade de atrair visitantes para a região onde se realiza, bem como na capacidade de funcionar como veículo de promoção da sua oferta em termos turísticos.

O acesso está reservado para as atuais classes de viaturas em competição desde os mais competitivos Rally2, seguidos pelos Rally 3, 4 e 5, bem como das classes R3N e R2, estando também aberta a participação a SSV, entre outros.

Já no campo da promoção as propostas são diversas e pretendem melhorar a experiência de todos, com zonas de diversão e lazer para graúdos, mas também para os mais jovens, áreas de restauração, ecrã gigante com transmissão integral durante as passagens competitivas de alguns pontos do percurso, alguns prémios a sortear por entre os espectadores, um simulador de condução de ralis, e zonas de diversão infantil, tudo está a ser pensado para elevar a atratividade do evento.

O acesso aos dois dias de evento é gratuito e totalmente aberto para o público em todas as áreas de organização, sem limites físicos, promovendo a total proximidade entre equipas e espectadores. Já quanto ao percurso, há amplas zonas delimitadas para o efeito para garantir a segurança de todos nas melhores condições. Foram criadas zonas de estacionamento adjacentes ao aeródromo para facilitar a deslocação do público.