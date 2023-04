Sprint Rally: inovação ao nível da organização e promoção | AutoSport

O Sprint Rally é uma prova desportiva automóvel, um rali mais curto face ao modelo tradicional, com 1 dia de competição efetiva composto por 5 passagens cronometradas nos espetaculares 5,7 km de terra batida em redor do Aeródromo de Oliveira de Frades.

A vertente competitiva realiza-se no sábado dia 20 de maio, e aqui destaca-se a passagem por um percurso único, facilitando o tema dos reconhecimentos, e para os vencedores estão reservados prémios monetários em cada classe de viaturas admitidas, bem como prémios para o tempo mais rápido em absoluto e para a equipa que realizar o salto mais longo.

No dia seguinte, realiza-se o Promo Day, um dia reservado para as equipas se dedicarem à parte de promoção em conjunto com os seus parceiros e convidados, proporcionando-lhes a experiência de realizarem passagens no mesmo percurso de rali utilizado no dia anterior, num local preparado com todas as comodidades para esse efeito.

Em termos globais, o Sprint Rally oferece inovação, ao nível da organização e promoção de eventos com muitas atividades e pontos de interesse e diversão que ultrapassam a mera esfera competitiva.

Quem se deslocar ao local, e para além das zonas de público reservadas, terá a possibilidade de acompanhar uma parte mais abrangente do percurso, em direto, através de um ecrã gigante que difundirá as imagens de algumas das zonas do percurso, bem como livestream em alguns momentos selecionados do dia, nas redes sociais do evento.

A organização está a cargo da Target Road, entidade que congrega vários profissionais com larga experiência em termos de organização, promoção e segurança.