Sprint Rally é já neste fim de semana | AutoSport

Tudo a postos para o Sprint Rally, organizado pela Target Road, que se realiza no próximo fim de semana no espaço do antigo Aeródromo de Oliveira de Frades, com o desporto motorizado a ser o tema central.

Como já referimos noutras ocasiões, as novas realidades e necessidades do desporto motorizado, sendo um desafio cada vez maior captar novos espectadores e manter o interesse, torna importante surgirem projetos diferentes que tornem mais atrativo o desporto.

O programa final do Sprint Rally já foi divulgado e revela aquele que será o formato base para os futuros eventos que a Target Road pretende levar a cabo no futuro e que já se encontra definido no seu plano estratégico para os anos de 2023 e 2024.

Os pilotos inscritos vão ser desafiados num percurso de 5,7 quilómetros de extensão em terra batida em redor do aeródromo, cujo traçado já foi testado pelos pilotos presentes na apresentação do evento e englobam carros de diversas disciplinas e categorias, desde os ralis ao todo-o-terreno.

Confirmadas estão a presença viaturas Rally2, Rally4, TT, GT e Can-AM, por entre as quais, e estará em exposição o Citroën C3 WRC, um dos carros oficiais que Esapeka Lappi tripulou no Campeonato do Mundo de Ralis.

Paralelamente à competição, a organização propõe diversas atividades para todos os presentes no evento, Haverá zonas de diversão e lazer, bem como áreas de restauração, simuladores de condução de ralis, zonas de diversão infantil, e sorteios direcionados para os espectadores. Mas não será apenas no percurso de terra batida que vai existir atividade, pois o Tour de Supercarros trará até Oliveira de Frades um lote muito interessante de máquinas, e o Tour dos 4×4 também promete juntar os amantes do ‘offroad’ e vão ter de igual modo uma área reservada onde será possível observar a sua passagem num percurso de obstáculos criado para esse efeito.

A organização está a cargo da Target Road, entidade que congrega vários profissionais com larga experiência em termos de organização, promoção e segurança. O acesso ao recinto do evento é totalmente gratuito.