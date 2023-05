Sprint Rally: André Lavadinho/Valter Cardoso Vencem 1º Edição | AutoSport

André Lavadinho/Valter Cardoso foram os vencedores do primeiro Sprint Rally num evento que moveu cerca de cinco mil pessoas até ao Aeródromo de Oliveira de Frades neste fim-de-semana de 20 e 21 de maio. A dupla do Citroën C3 Rally2 preparado pela Sports&You somou o melhor tempo das três passagens competitivas pelos 5,7 Km em terra, animando o público que assistia atentamente da antiga pista de aterragem da região de Lafões, assim como fizeram os seus adversários, nomeadamente Mex Machado que terminou na segunda posição entre os automóveis.

Luís Cidade/Pedro Mendonça levaram a melhor entre os concorrentes todo-o-terreno a bordo de um Can-Am Maverick X3 da equipa Milfa. Para Cidade, “foi uma boa experiência. Como um potencial campeonato tem ‘pernas para andar’. Faltavam apenas mais um ou dois SSV para haver ainda mais concorrência mas para primeiro evento foi bastante interessante e espero voltar a repetir. Dá sempre mais alegria vencer perante este público e espero voltar na próxima corrida e vencer também. Os meus parabéns à organização.”

Mex Machado, originalmente navegado por Rogério Martins, teve também uma história para contar, pois durante o evento foi forçado a trocar de navegador, partindo para a última passagem do Sprint Rally Show com Miguel Campos, uma das várias caras conhecidas dos ralis internacionais que marcaram presença neste evento, no “lugar do pendura”.

André Lavadinho, vencedor da prova e outra figura bem conhecida entre os amantes do desporto motorizado fala de “uma vitória saborosa para toda a equipa”, citando também o co-piloto Valter Cardoso: “mesmo a divertirmo-nos, não gostamos de brincar pois ambos adoramos este desporto que tantos fãs trouxe hoje à região de Lafões”.

O desporto motorizado trouxe uma nova vida ao Aeródromo de Oliveira de Frades, e, segundo João Valério, Presidente da Câmara de Oliveira de Frades a iniciativa que reuniu toda a região de Lafões (Oliveira de Frades, Vouzela e São Pedro do Sul) pode ser “um evento âncora que pode atrair a cada ano mais e mais gente, divulgando as maravilhas da região”.

O promotor do Sprint Rally, a Target Road assume um balanço positivo deste primeiro evento, parabenizando o público e agradecendo às autarquias e parceiros do projeto, prometendo mais desenvolvimento neste novo e promissor formato de competição motorizada, primando nos pontos fortes que o distinguiram como um bom evento para desfrutar do desporto automóvel confortavelmente. O evento zero do Sprint Rally antecede uma proposta de campeonato para 2024, e a Target Road espera divulgar novidades em breve.