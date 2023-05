Sprint Rally: 1ª dia foi para testes, hoje é dia de prova | AutoSport

O dia de testes do Sprint Rally cumpriu com a promessa de trazer público ao Aeródromo de Oliveira de Frades. Enquanto os pilotos e navegadores afinavam os bólides para as passagens competitivas deste domingo, dia 21, os visitantes acompanhavam as preparações dos pontos de vista privilegiados do aeródromo.

O promotor do evento, a Target Road coordenou todos os últimos detalhes para receber os milhares de pessoas esperados este domingo, incluíndo as Fun Zones, áreas de restauração, entretenimento infantil, exposição de viaturas e claro, as condições de segurança.

No programa deste domingo, os mais de 20 concorrentes vão discutir os tempos ao cronómetro em cinco passagens nos 5,7 quilómetros de extensão do percurso em terra batida em redor do aeródromo. O traçado começa a receber a ação às 9h30, traçado este já testado e elogiado pelos pilotos presentes na apresentação do evento e englobam carros de diversas disciplinas e categorias, desde os ralis ao todo-o-terreno.

Não só o traçado principal terá atividade, pois o Tour de Supercarros trará até Oliveira de Frades um lote muito interessante de máquinas, e o Tour dos 4×4 também promete juntar muitos amantes do “fora-de-estrada” e vão ter de igual modo uma área reservada onde será possível observar a sua passagem num percurso de obstáculos criado para esse efeito.

Num dia dominado pelo desporto motorizado, os visitantes à região de Lafões poderão experienciar também pelas próprias mãos a condução competitiva nos simuladores de rali presentes no evento. E os mais rápidos do fim-de-semana nesta atividade específica também têm surpresas à sua espera.

O acesso ao recinto do evento é totalmente gratuito e o público poderá tirar partido de todas as áreas da organização com proximidade total a máquinas e pilotos, tal como aproveitar diversas opções de comida a cabo de negócios locais ou divertir os mais novos nos insufláveis ou circuitos de slalom em carros a pedais.