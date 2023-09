Sports & You estreia Opel Corsa-e Rally no Caramulo Motorfestival | AutoSport

Bernardo Sousa é o piloto do carro alemão nos três dias do evento, mas José Pedro Fontes também abrilhanta a festa aos comandos do Citroen C3 Rally2

A Sports & You, distribuidora da Stellantis Motorsport para a Península Ibérica, está a ter uma participação relevante no Caramulo Motorfestival, este fim de semana (8, 9 e 10 setembro), estreando em Portugal o novo Opel Corsa-e Rally com as cores da Total Energies, o veículo elétrico de ralis desenvolvido pela marca germânica e cujo ADAC Opel e-Rally Cup é um indiscutível sucesso na Alemanha pela terceira época consecutiva, depois da estreia em 2021.

Na sua área de exposição, a Sports & You exibirá os veículos de competição de ralis produzidos pelas marcas da Stellantis, como o já referido e novíssimo Opel Corsa-e Rally, o Citroen C3 Rally2 e o Peugeot 208 Rally4.

O Corsa e-Rally será o primeiro carro de ralis elétrico a participar num festival de desportos motorizados no nosso país e no traçado da rampa do Caramulo, o coração do evento, Bernardo Sousa vai guiá-lo ao longo dos três dias, em co-drives que permitirão aos seus navegadores ocasionais a oportunidade de sentir emoções fortes de um modo diferente… e inédito.

Hoje, domingo, o dia forte do evento organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Club de Portugal, já considerado o maior festival motorizado português, a Sports & You vai colocar em ação o Citroen C3 Rally2, com José Pedro Fontes a efetuar co-drives para convidados.