Sports & you envolve-se nos Esports

Peugeot Rally Cup Ibérica, Challenge R2 & You e agora a virtual ESports & You. Antecipando um cenário cujos primeiros sinais foram conhecidos ao longo da última década, a Sports & You tem vindo a trabalhar de forma continua no sentido de se posicionar numa área cujo impacto tem agora números realmente impressionantes, as corridas virtuais. A título de exemplo, estima-se que ao longo do ano de 2019 os “e-Sports” geraram a nível global perto de um mil milhões de euros, cifra que está claramente em tendência ascendente e que, natural, reflete também a situação de contingência vivida a nível global.

A Sports & You, quer apostar de forma sustentada numa área de negócio ao qual foi dado o nome de ESports & You e que reflete o investimento feito, principalmente nos últimos dois anos e que ganha agora forma com visão de futuro e num inegável alargamento das áreas onde a empresa opera.

Neste quadro, está já em marcha a participação com equipas em duas competições distintas. Por um lado, a E-Sports & You já entrou com o pé direito no Campeonato de Espanha de Ralis Virtual – competição com a chancela da federação espanhola de automobilismo, com o Citroen Rally Team tendo como piloto

BillyCherokee (Alejandro Aroca García) tendo ganho a prova de abertura, o Rally Tierras Altas de Lorca, aos comandos de um Citroë C3 R5, com as cores oficias da marca francesa e que foi desenvolvido em parceria com o Grupo PSA e a Citroën Racing.

Outra aposta será no Virtual Touring Cars, campeonato virtual realizado no simulador Assetto Corsa e com presença de diversos pilotos do WTCR, e no qual a E-Sports & You tem como representantes Rafael Lobato e João Moutinho, pretendentes ao título com o Peugeot 308 TCR. Esta competição conta com quatro corridas de duas mangas de 20 minutos cada, com transmissão em direto da RTP Arena.

A primeira divisão corre às Quinta-feira, a segunda à sexta-feira. A primeira prova tem lugar já no dia 7 de maio (Nürburgring), seguem-se

eventos a 14 de maio (Donington Park), 21 de maio (Imola) e 28 de maio (Spa Francorchamps). De momento, estão inscritos 60 pilotos no total, tendo a competição uma série de prémios dos quais se destaca a disputa de uma prova no Troféu C1 na realidade, para o campeão.